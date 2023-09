POGLEDAJTE KAKO ĆE NEVREME PARALISATI SRBIJU IZ SATA U SAT: Cela zemlja u OLUJNOJ ZONI, nepogode iz regiona tutnje ka nama (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros novo upozorenje na obilne padavine, grad i olujni vetar koji su pred nama.

Upozorenje je izdato za područje Bačke i Srema gde se očekuje i oko 100 mm kiše za 24 sata.

Radarski snimci pokazuju kako će to tačno kretati nevreme u Srbiji.

Iz RHMZ navode da se obilne padavine očekuju i sutra u ostalim krajevima zemlje.

Prethodno je meteorolog Risitć naveo da je lovac na superćelijske oluje prognozirao u popodnevnim časovima jak severozapadni vetar sa prolaskom fronta u Sremu i Bačkoj.

- To je sličan region koji je bio pogodjen 13. jula superćelijskom olujom. Neće biti tako strašno kao tada, ali ipak neka se ljudi pripaze - rekao je Ristić za Kurir.

Prognoza za naredna 3 dana

Nedelja

Oblačno, vetrovito i osetno hladnije, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i pojavom grada. Očekuju se obilne padavine, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80 mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 27 stepeni na istoku zemlje.

Ponedeljak

Postepena stabilizacija vremena. Promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, osim na jugoistoku, jugu i jugozapadu gde će se zadržati oblačno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.