METEOROLOG ČUBRILO DAO NAJNOVIJU DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNE DANE: Početak oktobra će sve iznenaditi (FOTO)

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja septembra i početak oktobra.

- Danas pre podne nad zapadnim, a posle podne i uveče nad istočnim delovima regiona veoma nestabilno uz čestu kišu i grmljavinske pljuskove. Očekuju su i obilnije padavine, a lokalno uz jak pljusak ili grmljavinsko nevreme za manje od pola sata može pasti i oko 30mm taloga. Vetar u okretanju na seveorozapadni i u pojačanju, posebno u zonama nestabilnosti, a duž Jadrana širenje jake i olujne bure. Nad zapadnim i središnim delovima regiona danas pravi jesenji dan uz maksimume od +12 do +17,a na istoku i jugoistoku još uvek vrlo toplo uz maksimume do +28 stepen Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

- U toku noći ka ponedeljku na istoku i severu još uvek nestabilno, dok se u ponedeljak tokom dana očekuje prestanak padavina uz razvedravanje te će posle podne i uveče svugde biti suvo. Vetar umeren, severozapadni, posle podne u slabljenju. Dnevni maksimum na većim delom regiona malo viši u odnosu na danas, uglavnom do +18 do +23, a na istoku malo niži nego danas.

Prema njegovim rečima od utorka pa sve do narednog vikenda uz dominaciju anticiklona suvo, stabilno i relativno toplo vreme.

- Noći če biti sveže uz minimume od +6 do +17 stepeni Celzijusa, dok će lokalno biti i pojave magle. Tokom dana relativno toplo uz maksimume od +21 do +27 stepeni Celzijusa. Za naredni vikend je moguće prolazno naoblačenje uz kišu i manje zahlađenje i to posebno nad severnim i istočnim delovima regiona i tada bi se maksimumi mogli kretati od +16 do +23 stepena Celzijusa. Posle 3.10. ponovo stabilno i relativno toplo - napisao je meteorolog i dodao:

foto: Shutterstock

- Za sada do oko 7.10. nema najave za neko konkrentieje zahlađenje i trenutno sve upućuje da će i oktobar biti topliji od proseka. Ne tako izraženo kao septembar, ali najave za neke rane niske temperature za sada ne postoje.

Danas pre podne na zapadu, a posle podne na istoku i severu regiona jaki grmljavinski pljuskovi i obilnije padavine koje ponegde za kratko vreme mogu dati i 30 mm taloga. Moguća je pojava izlivanja manjih, bujičnih, tokova u brdsko-planinskim predelima i pojave vode na njivama, ali se poplave na širem prostoru ne očekuju. Sutra stabilizacija i prestanak padavina. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Kurir.rs