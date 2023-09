MILEVKI PRESELO LETOVANJE U PARALIJI ZBOG EKSERA: Zbog neodgovornog vlasnika igraonice sam slomila kuk! Još uvek sam u bolnici!

Letovanje Milevke K. u Grčkoj u Paraliji pretvorio se u pravi košmar! Jedan ekser umalo ju je koštao života!

Milevka je svoje neprijatno iskustvo podelila na društvenim mrežama u grupi "Grčka info".

- Letujem u Grčkoj oko 20 godina i sve pohvale za sve resurse turizma ove najdraže mi zemlje. Ali samo jedan trenutak bilo gde, može da vam zagorča život. Jedan ekser koji nije smeo da stoji tu, baš na početku plaže, srušio mi je sve ono lepo što sam doživela ovog letovanja u Paraliji početkom septembra. Mala neodgovornost vlasnika objekta dečije igraonice koštalo me je muka koje će me pratiti do kraja života - započela je svoju priču Milevka.

Ona je, kako je navela, zapela na ekser podesta igraonice, pala i slomila kuk.

- U ovoj nevolji neizmerno se zahvaljujem Hitnoj pomoći iz Katarinija koja je došla brzinom zvuka i zbrinula me u bolnici u Katariniju. Zahvaljujem se i zdravstvenim radnicima u Katariniju koji su mi pružili svu negu i uradili mi svu dijagnostiku. Tri dana sam bila njihov pacijent, nudili operaciju, a ja, pošto ne znam jezik, insistirala sam da me transportuju u Srbiju. Zahvaljujem se i klinici koja je poslala sanitet za moj transport u Beograd, a to zahvaljujući uredno plaćenom osiguranju - napisala je Milevka.

Ona je posebno zahvalila i turistima na plaži koju su joj pritrčali i pružili svu podršku.

- Samo vlasnika igraonice nigde nije bilo da da bilo kakav komentar u vezi nesreće koju je lično izazvao. Sada sam na intenzivnom lečenju u Beogradu posle uspešne operacije (nadam se). Očekujem da će vlasnik igraonice, ako ništa drugo, otkloniti opasnost na plaži i da će odgovarati za nastanak posledica po pitanju mog zdravlja - završila je svoju priču Milevka.

Mnogi korisnici ove grupe poželeli su Milevki brz oporavak.

