TROJE EKSPERATA WMG UČESTVOVALO NA PANELIMA DRUGOG DANA WEEKEND MEDIA FESTIVALA! Kakva je budućnost transformacije medija?

Drugi dan ovogodišnjeg Weekend Media Festivala u Rovinju obeležio je niz panela, na kojima je učestvovalo i troje predstavnika WMG.

Posle više nego uspešnog učešća na prvom panelu, direktorka ljudskih resursa i organizacionog razvoja u WMG kompaniji Jelena Vuković bila je učesnik panela "Kako trendovi diktiraju HR strategiju?", zajedno sa Majom Crnjak, Erste&steiermärkische bank, direktorkom sektora ljudskih potencijala, i Ivanom Skenderom, A1 hrvatska, glavnim direktorom za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije.

Zajedno sa ostalim panelistima, Jelena Vuković podelila je svoje iskustvo u kreiranju HR strategija koje se prilagođavajui novim trendovima s ciljem podržavanja promenjivog poslovnog okruženja, unapređuju postojeće HR procese, ali i razvijaju neke nove prakse.

- Mi samo treba da ih podržimo i da im se zahvalimo što menadžmenti žele da menjaju stvari i što su agilni. Nekako sam godinama u takvim situacijama, navikla sam se na njih. Ključno što HR treba da uradi je da pita zašto to radimo, koje su to okolnosti koje nas vode u pravcu te promene, šta je to što se desilo na tržištu, šta radi konkurencija, šta je to što se interno u kompaniji dešava i što možda iziskuje određenu promenu - rekla je Jelena Vuković.

Pojasnila je i svoje viđenje HR u kriznim situacijama.

- HR u toj situiaciji mora da bude dobar coach koji pokušava da navigira određene stvari i iznese stav o tome kako vidi tu promene i da li se slaže s njom. I plus kako da sagleda sve interne snage koje mogu da sprovedu promenu za koju uprava misli da treba da se desi. Opet sam u situaciji gde postoji jedan vlasnik, ali ako želimo da budemo odgovorni HR-ovi apsolutno sam za to da kažemo svoj stav i svoje mišljenje. Da li će vlasnik kompanije ili uprava to prohvatiti, možda postoje neke stvari koje HR ne vidi, ali sam za to da HR treba da ukaže na dobre stvari, ali i rizike, pre svega na zaposlene u kompaniji.

Nakon toga, na panelu "Gde PR-ovci greše" govorila je Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova i korporativnih komunikacija WMG-a.

Sa sagovornicima, Ivanom Galić Baksa, Nova TV, Sretenom Radovićem, direktorom Blic TV i Tomislavom Klauškim, 24 sata TBC, analizirala je čuvenu predrasudu da je odnos PR-ovaca i novinara jedna komplikovana ljubavna veza s elementima Stokholmskog sindroma.

Odnos ovih međusobno povezanih profesija trebalo bi da se temelji pre svega na saradnji, jer mnogo je toga što PR-ovci mogu da nauče od novinara i što novinari mogu da nauče od PR-ovaca.

- U tom trouglu mediji-kompanije-PR agencije, na prvi pogled sve deluje kao stih pesme "Ljube se dobri, loši, zli", a u stvari ako svi radimo svoj posao profesionalno i odgovorno, i uz to imamo poverenje jedni u druge, pomažemo se kako bismo što bolje razumeli zadatke jedni drugih, onda su potencijalne greške svedene na minimum i problema nema - istakla je Ruža Veljović.

Konačno, u popodnevnom programu na panelu "Transformacija medija" govorio je i glavni urednik Kurira Aleksandar Đondović.

Nekada smo jasno razlikovali vrste medija i strogo smo ih delili na TV, print, radio, online. Evolucija medija i sve zahtevnije tržište izbrisali su sve granice pa su danas mediji 360 grupacije koje pod jednom kapom proizvode i video i audio i pisane formate, organizuju konferencije, produciraju podkaste, smišljaju posebne projekte…

Razumljivo je da je stari način odavno prestao da bude održiv, ali koliko je ovaj novi, sveobuhvatan, za medije zahtevan, a s druge strane isplativ? Upravo na ova pitanja odgovore je sa ostalim učesnicima panela dao glavni urednik Kurira, na panelu na kom su učešće uzeli još i Ana Marija Todorić, Večernji list, Vlado Janković, Hanza media i Nino Štambuk, RTL.

- U odnosu na kolege, paneliste, mi u Kuriru imamo i televiziju, tako da je naša integracija u tom smislu kompleksnija. Televizija postoji već tri godine i od početka smo je integrisali sa ostatkom redakcije, to jest, vebom, printom i društvenim mrežama. Naš proces je specifičan jer smo istvoremeno s transformacijom medija i procesa rada, ljudi i njihovih obuka za nove veštine, istovremeno sproveli i transformaciju brenda - započeo je izlaganje Đondović.

Pojasnio je kako je čitav proces transformacije izgledao u praksi.

- Kurir je pre 4-5 godina, na početku tih procesa bio harc core tabloid, sa svim epitetima koji idu uz tu formu novinarstva. Krenuli smo istovremeno neku vrstu tranzicije koja i dalje traje, ali danas je Kurir na sasvim drugom medijskom polu i sebe smatramo mainstream medijem na srpskom tržištu. Bilo je jako izazovno to uraditi. i dalje imamo dosta nekih osporavanja, pre svega ljudi koji ne čitaju Kurir, ali pamte neka druga vremena. Ljudi koji nas prate, primećuju te promene. Danas nijedan advertajzer nema problem da posluje s Kurirom, naprotiv. Mi smo prosto kompanija koja ima jako dobre rezultate kada je i taj segment poslovanja u pitanju. I Kurir od pre 4-5 godina i Kurir danas su dva potpuno druga medija - obrazložio je Đondović.

Poseban pečat Weekend Media Festivalu ove godine dala je Method agencija, koja posluje u okviru naše kompanije WMG. Method je full service agencija koja se bavi kreativom, content produkcijom i performance marketingom. Sa svojim interdiscipliranim timom, Method stvara priče i ostvaruje rezultate koji obezbeđuju digitalnu budućnost brendova.

