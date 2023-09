HOROR U SUBOTICI: Krali meso sa stočnog GROBLJA i prodavali butove MRTVIH svinja! Oglasilo se i Tužilaštvo o bizarnom slučaju

B. S. (30) i D. P. (38) iz Subotice, koji su uhapšeni zbog proizvodnje i stavljanja u promet škodljivih proizvoda, skidali su delove mesa sa uginulih životinja na stočnom groblju u Subotici, nezvanično saznaje Kurir!

- Sumnja se da su skidali delove mesa sa butova uginulih životinja, a u pitanju si najverovatnije svinje. To su uzimali sa stočnog groblja u Subotici, pratili su da je jedna farma u blizini izbacila uginule životinje i uzeli su to meso. Proverava se da li je to meso, i ako jeste, na koji način je stiglo do kupaca, kao i to da li su planirali da ga prodaju preko društvenih mreža - navodi izvor Kurira.

Ističe da je to meso otpad, da nije za upotrebu i da je to krivično delo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Kako nam je rečeno u OJT u Subotici njih dvojica biće saslušana tokom današnjeg dana ili sutra ujutru.

- Njihovi telefoni će biti poslati na veštačenje kako bismo utvrdili sa kime su bili u komunikaciji, gde su, kome i kako prodavali to meso. Veterinarska inspekcija je dobila nalog da utvrdi validnost mesa koje je nađeno u njihovim zamrzivačima, kod njih kući - rečeno je za Kurir u OJT u Subotici.

Kako nezvanično saznajemo prijava je došla od pojedinaca koji žive u okolini.

- Ljudi su primetili da se dešavaju neke nezakonite radnje. Kod njih u zamrzivačima nije pronađena velika količina mesa. Istraga će utvrditi sve - otkriva naš izvor.

