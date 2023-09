JESENJI KARAVAN PUPS-a U KRAGUJEVCU Krkobabić: Ne sme da bude ni novih deoba, ni novih seoba Srba

Napetost, sukobi i eskalacija – sve to za naše ljude na Kosovu i Metohiji znači samo jedno: da im je "dogorelo do nokata". Nastavak pregovora je imperativ, pre svega, sa zemljama Kvinte, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. One moraju biti pouzdan garant bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. A što se nas iz PUPS-a tiče, ne sme da bude ni novih deoba ni novih seoba Srba, izjavio je predsednik PUPS-a Milan Krkobabić na skupu u Kragujevcu.

Veliki skup u okviru jesenjeg Karavana PUPS-a pod sloganom "Nova preraspodela narodnih para" okupio je funkcionere i aktiviste te partije iz 22 gradska i opštinska odbora Podunavskog, Braničevskog, Šumadijskog i Pomoravskog okruga.

Potpredsednik PUPS-a prof. dr Vladimir Goati obrazložio je institute nove socijalne politike za koju će se PUPS zalagati u skladu sa proklamovanim vrednosnim stavom "Pravedna preraspodela narodnih para", a to su socijalna-garantovana penzija i 13. penzija.

1 / 11 Foto: PUPS

Skupu su se obratili članovi najvišeg rukovodstva – zamenik predsednika Hadži Milorad Stošić, potpredsednik partije i predsednik Pokrajinskog odbora AP Vojvodine Miroslav Španović, potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić, predsednik Izvršnog odbora (IO) Ilo Mihajlovski, potpredsednik IO Dragan Stanojević, predsednica Ženske mreže PUPS-a Mira Jovanović i članovi Izvršnog odbora Milan Mladenović i Slavko Cvetković.

Na skupu je istaknuto da je 130 opštinskih i gradskih odbora PUPS-a širom Srbije, akciono osposobljeno i da spremno ulaze u završnu fazu priprema za predstojeće izbore na svim nivoima.

Skupu su prisustvovali i potpredsednici partije: Stojan Bosić, Risto Kostov, Vladan Đukić i domaćin Ratko Tomašević, kao i članica Izvršnog odbora Snežana Petrović.

(Kurir.rs)