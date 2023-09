Na 11. sajmu naoružanja ekipa redakcije je želela da proveri kako strani izlagači vide Srbiju kao potencijalno tržište, ali i potencijal za ostvarivanje internacionalnih saradnji upravo u Beogradu.

- Sve izgleda tako uzbudljivo.Iz naše perspektive, kao kompanija koja dolazi iz Velike Britanije, vidimo da Istok želi da modernizuje svoje vojne i policijske snage i to do stadijuma gde je centralna Evropa bila pre šest meseci ili godinu dana - rekao je Džoni Brimakombe, menadžer razvojnog biznisa iz Velike Britanije.

03:19 OVOM TEHNOLOGIJOM NEPRIJATELJI ĆE BITI ODMA OTKRIVENI! Ekipa Kurira na 11. sajmu naoružanja otkrila sve što sigurno niste znali

Odbrana od visokih tehnoloških uređaja zahteva razvoj proizvoda na višem nivou. Već su razvijene zaštite od termalnih kamera i dvogleda, pa stručni timovi rade na tome da doskoče i takvim zaštitama.

- Diskutovali smo o tome da imamo visoku tehnologiju koja može da razotkrije i najfinije zaštite od termalnog vida. Ona može da detektuje i najmanje emitovanje toplote. Ako imate izvidjače na vrhu zgrade, oni ovom tehnologijom imaju tačan uvid koja je pozicija neprijatelja - otkrio je Brimakombe.

Na sajmu se predstavila i kompanija koja dolazi iz Republike Srpske. Oni su razvili i višenamenska vozila za koja već postoji veliko interesovanje u celom svetu.

- Ovo što se može vidjeti za mene to je višenamensko multifunkcionalno oklopno terensko vozilo Despot. Namjenjeno za specijalnu antiterorističku jedincu, po tom zahtevu je i dizajnirano. Međutim vozilo može da se koristi i u vojne svrhe. Namjena vozila su multifunkcionalna zato što je i konstrukcija sama po sebi tako prilagodljiva - rekao je Jadranko Stanimirović, diplomirani inženjer i šef projektnog biroa Republika Srpska.

Na jednom od štandova smo zatekli i Ivana Miletića, stručnjaka za odbrano i bezbednost. Pitali smo gospodina Miletića kako vidi ovogodišnji sajam iz perspektive svoje struke.

- Imamo sve više i više tih savremenih tehnoloških sredstava kao što su neki dronovi, neka ubojna sredstva koja su digitalizowana. Sredstva kao na ovom štandu ovde koja omogućavaju na tehnološkom nivou vojnicima da prevazeđe one uobičajne stavke kako naći neprijatelja. Tako da sve više i više te savremene tehnologije ima i to je ono što je različito od ranih sredstava kada je to bilo neke ekspluzivne naprave, naorožanje, puške i slišne stvari - rekao je Miletić.

Na sajmu naorožanja se po prvi put u Srbiji predstavilo i Ministarstvo odbrane Irana koje je izložilo najnovije tehnologije raketnih sistema, dronove i druga vojna dostignuća koja proizvode.

Razvoj raketnih sistema Irana se već određeno vreme spominje kao izuzetna vojna tehnologija koja ima široku primenu.

- Povodom tehnologija raketnih sistema mogu da kažem da smo među oprvih pet zemalja u svetu. Kao prvo, zahvaljujemo se Republici Srbije i Ministarstvu odbrane kao i narodu Srbije i vrlo smo ponosni da su bili zainteresovani da učestvujemo na sajmu Partner 2023 u vašoj državi - rekao je Alireza Sheik, predstavnik štanda ministarstva odbrane Irana.

Međunarodna razmena tehnologija je postala važna pogotovo zbog objave sa početka ove godine o tome koliko se države sveta naoružavaju i uopšte ulažu u razvoj vojnih dostignuća.

