"PROŠLE GODINE SAM PREŽIVEO INFARKT, NISAM IMAO VAZDUHA!" Jeziva ispovest Aleksandra Mitića: Počelo je sa bolovima u ZGLOBOVIMA

"Ja sam Mitić Aleksandar, u martu prošle godine imao sam infarkt. Jednostavno nisam moga ni do daha da dodjem, nisam imao vazduha.“

foto: Kurir televizija

I Aleksandar je za dlaku mogao da postane deo crne statistike u našoj zemlji, ali na sreću nije. Nije bio srčani bolesnik, ali je kao i mnogi zanemario znakove pored puta, a postojeće simptome pripisivao fizičkom naporu kome je svakodnevno bio izložen.

- To su bili bolovi u rukama, zglobovima tačnije i jedne i druge ruke. Međutim doktor koji je došao rekao mi je da je to posledica oboljenja kičme, tako da nisam uopšte pretpostavio da je to posledica zakrčenja krvnih sudova - rekao je Aleksandar Mitić.

02:55 JA SAM ALEKSANDAR, PROŠLE GODINE SAM PREŽIVEO INFARKT! Jeziva ispovest Mitića: Počelo je sa bolovima u ZGLOBOVIMA

Svaka treća odrasla osoba ima povišen krvni pritisak, a svaka jedanaesta koronarnu bolest srca ili anginu pektoris. Dodatno zabrinjava činjenica da slabost srca nije rezervisana samo za starije ljude, već iz dana u dan raste i broj mladih sa ozbiljnim srčanim smetnjama, upozoravafju lekari.

- Uvek kada imate glavobolju izmerite pritisak, ukoliko dolazi do varijacije tog pritiska, ukoliko se često izmeri preko 135 sa 85, obavezno se javite lekaru. Ukoliko imate bol u grudima u vidu stezanja, nelagodnosti u grudima obavezno se javite lekaru, ukoliko se češće javlja. Ukoliko imate nepravilan srčani rad, preskakanje u radu srca, lupanje, obavezno se javite lekaru. Izdvojila bih eto ta tri osnovna, koja bi mogla da dolaskom kod lekara da se spreče dalje komplikacije - upozorila je dr Miljana Balević, kardiolog.

foto: Kurir televizija

Genetika, konzumiranje cigareta, alkohola, neregulisana ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti - samo su neki od okidača za pojavu ovih bolesti. Međutim, brojna istraživanja pokazuju da stres koji sa sobom nosi užurbani način života, igra podjednako važnu ulogu, sa čime se slažu i psiholozi.

- Bitno je naznačiti da su telo i mozak povezani i da će telo pre odreagovati nego što će to uraditi glava. Moramo biti svesni da se srce formira u telu još pre mozga još u majčinom stomaku i da srce šalje određene vrste impulse. I naravno da utiče na funcionisanje srca i na kardiovaskularni sistem - rekla je Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut.

foto: Kurir televizija

Prevencija je ključ u rešavanju ovog problema. Redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana, nekonzumiranje duvana, alkohola, slatkiša - neki su od saveta stručnjaka, koji mogu da spreče neželjene posledice.

Ali najpre treba osluškivati sopstveno telo i na prvi signal bilo kakvog problema, obavezno se obratiti lekarima za stručnu pomoć.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:13 JUČE SAM SE ČUO SA MILIĆEM, SRCE MU NIJE DOBRO! Era Ojdanić otkrio: Ovo mi je HITNO tražio, moraću da mu odnesem