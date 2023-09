"ŠTA JE VEĆI PRIORITET, LEČENJE TEŠKO BOLESNE DECE ILI VANTELESNA OPLODNJA?" Ninković: Jedna stvar je katastrofalna (VIDEO)

Srbija aktivno radi na promociji vantelesne oplodnje, a o trošku državnog fonda moguće je da je probaju žene starosti do 45 godina. Ministarstvo zdravlja je zajedno sa nevladinim organizacijama osnovalo Centar za vantelesnu oplodnju kako bi se pružile sve potrebne informacije i podrška svima koji pokušavaju da postanu roditelji.

Ali, suprotstavljeni stavovi države, lekara i Crkve unose konfuziju pojedinim parovima koji se bore sa neplodnošću. Šta verske zajednice misle o vantelesnoj oplodnji pitanje je koje mnoge muči, a stav Katoličke crkve posebno zabrinjava - Katolička crkva se protivi vantelesnoj oplodnji, jer na prvo mesto stavlja „dignitet ljudske osobe", a smatraju da novi život nastaje u trenutku začeća.

Aleksandar Ninkovic, sveštenik Beogradske nadbiskupije i Draško Đenović, verski analitičar gosti emisije "Puls Srbije" podelili su svoja mišljenja u programu uživo Kurir TV.

On je istakao da niko ne pita to dete da li želi da bude bez oca, kada je reč o samohranim roditeljima.

- To je pitanje digniteteta i prava ljudske osobe od starta da se poštuje kao osoba, da se poštuje dignitet . Znači, druga stvar je, to za nas je veoma važno, to odvajanje, stvaranje prokreacija iz bračnog odnosa. Ipak je neko treći je umešan, znači, neko treći odlučuje onaj čijem životu. Druga stvar je to , medicinsko pitanje. Znate, da biste dobili jajnu čeliju od žene, a u Srbiji se radi upravo takav van telesna oplodnja in vitro. Morate uzmete od 8 do 10 jajnih čelija, koje se sve oplode, vrate se samo dve koje doktor proceni da su najperspektivnije, ostale se zamrznu i stave se u arhivu.

I stvar što se može desiti, jer po novom zakonu, videte, ide čak dotle da nema propratnih fakata koji zabranju prodaju embriona, jer embrion je najbolji materijal za uzimanje materičnih čelija. To je još uvek ljudsko biće u kojoj god formi. I druga stvar koja je katastrofalna, koja je po novom zakonu i dozvoljena, to je da vi, recimo, par koji takvu stvar uredi, koji oplodi svoje jajnih čelije, može da pokloni svoje dete nekom drugom paru koji iz nekog razloga to ne može da ima - rekao je Ninković.

Naveo je treću negativnu stranu vantelesne oplodnje:

- Treća dimenzija je finansijska. Postavlja se pitanje o raspodeli resursa. Dok imamo ograničene resurse za zdravstvenu negu, trošimo velike sume novca na medicinsku podmognutu oplodnju. Na primer, postoji niski procenat uspeha kod žena starijih od 35 godina, a svaki postupak košta oko 4.000 evra. Naše društvo nema dovoljno resursa ni za lečenje postojeće dece koja se suočavaju sa ozbiljnim bolestima, a sada ulažemo sredstva u ovakve postupke.

