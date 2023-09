MUČKI NAPAD! BEOGRAD OPRAVDANO SUMNJA DA PRIŠTINA NEŠTO KRIJE Petković: U Banjskoj su plaćene ubice pucale s nalogom da pobiju sve

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je u jučerašnjem vanrednom obraćanju iz Palate Srbija da naša država zahteva da nezavisna komisija uradi obdukcije tela Bojana Mijailovića, Stefana Nedeljkovića i Igora Milenkovića, trojice Srba koje je u nedelju u Banjskoj ubila tzv. kosovska policija. On je tom prilikom rekao da su Srbi ubijeni hladnokrvno, mučki i brutalno!

- Bojan Mijailović, otac troje dece, hladnokrvno je i mučki ubijen nakon što je bio lakše ranjen. Pao je na zemlju i predao se, ali su ga tako bespomoćnog overili u glavu kosovski policajci. To je ono što su Svečlja i Kurti želeli da sakriju! Imamo zaštićene svedoke, oni su spremni da identifikuju sve koji su ubijali Srbe - rekao je juče Petar Petković.

Prikupili dokaze

On je dodao da će se na telima trojice Srba videti rane koje će pokazati kako su ubijeni, a ubijeni su, kako je rekao, "iz neposredne blizine".

- Bojan je unakažen, cela desna strana glave mu je otkinuta. To je moglo da se uradi samo pucanjem iz neposredne blizine. To su želeli da sakriju - istakao je Petković.

On je dodao da "nikakva kosovska policija tu nije bila, nego je reč o bandi terorista i plaćenih ubica koji su dovedeni da pobiju sve Srbe".

- Zašto svi ćute osim predsednika Vučića? Sad ću da vam kažem zašto... Zato što su hteli da od Euleksa, koji ćuti i ne oglašava se, sakriju ko je zapravo u redovima kosovskih specijalaca i policije, a koji su došli da ubijaju nedužne Srbe. To su plaćene ubice pokupljene s raznih strana, iz terorističkih grupa... A imali su nalog da se ne vraćaju dok ne pobiju sve Srbe! Ideja je bila da se sav taj prostor očisti od Srba - kazao je vidno uznemireni Petković.

On je dodao da je Srbija došla do pouzdanih informacija, dokaza, fotografija, živih reči zaštićenih svedoka šta se dešavalo u nedelju u Banjskoj.

- Imamo sve dokaze i svedoke koji su spremni da identifikuju sve koji su učestvovali u ubijanju Srba. Priština krije tela, a nama je važno da vidimo tela i Bojana i Igora i jasno utvrdimo kako su ubijeni. Reč je o građanima Srbije koji su stradali. Ako posmatrate stvari iz Kurtijeve vizure, reč je o brutalnom ubijanju čak i građana koje on smatra svojim. On želi da protera srpski narod, a one koje ne uspe da protera da ubije. To je dokazao ovom akcijom. Brutalno ubistvo ranjenog čoveka, to Priština želi da prikrije. Zato je od ključne važnosti zahtev Srbije da nezavisna međunarodna komisija, u kojoj bi bili i srpski patolozi, pogleda tela i obavi obdukciju - kazao je Petković.

On je dodao da je albanski policajac stradao od eksploziva i da ga niko nije ubio.

- Albanski policajac je naišao na barikade. Opšte je poznato da su te barikade postavljene uz eksploziv, zbog toga im niko nije prilazio - kazao je Petković i dodao da je Priština "lagala da ćemo da pošaljemo vojsku, a vojska nije bila ni u povišenom stepenu borbene gotovosti".

Stalno lažu

Petković je istakao i da Euleks nije učestvovao u istrazi kosovske policije jer je policija htela da sakrije dokaze i istinu, a to je da su "Srbi hladnokrvno i mučki ubijeni".

- To je trebalo da se sakrije od Euleksa i nezavisne i objektivne istrage. Juče je traženo od Euleksa da se obavi dodatna obdukcija i da naši patolozi pregledaju tela, ali oni već četiri dana pokušavaju da sakriju tela! U sredu sam sve vreme bio s porodicama ubijenih Srba. Bilo je reči da će predati tela porodicama, pa nisu to učinili - istakao je Petković.

On je ponovio da je "naš jedini zahtev svih ovih meseci da Kfor bude prisutan na severu i da se povuče kosovska policija, koja, prema Briselskom sporazumu, nema šta da traži na severu". Dodao je i da je od početka godine do ovog incidenta upucano šest Srba, te da su lagali da je potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić povređen.

- Sve živo su lagali i lagaće svaki dan kako bi na neki način povezali lokalne Srbe i Vojsku Srbije, a ta veza ne postoji - zaključio je Petković.

Bivši diplomata Vladislav Jovanović objašnjava za Kurir da je Euleksov posao da bude obavešten i učestvuje u utvrđivanju istine. Pošto je to Priština odbila, naš sagovonik je uveren da Srbija opravdano sumnja da se nešto krije.

- Euleks je na KiM upravo nadgleda ispunjavanje pravnih obaveza, naročito u sudskom delu. Pošto se desio slučaj sa krvavim posledicama i gubitkom ljudskih života, sigurno je da je to veoma alarmantno i za Euleks, da bude prisutan i da se utvrdi istina. Međutim očigledno nije bio poželjan. S druge strane, ta akcija nije bila koordinisana sa Euleksom, već je samostalna albanska akcija za koju se još utvrđuju detalji. Euleksu bi, po njegovoj nadležnosti, bilo mesto da se nađe u istrazi. Čim je to albanska strana to odbila i pokazala se vrlo nekooperativnom, stvara se sumnja da se nešto skriva. To je osnovan razlog za sumnju da to što se desilo nije sasvim čisto i da Albanci imaju interesa da se to zabašuri. Srbija treba iz toga da izvlači zaključke i da insistira da se istraga odvija pred očima javnosti. Albanska strana treba pred celim svetom da objasni zašto ovo čine, zašto žele zatvorenu istragu i neće da sarađuju sa drugima, uključujući i Srbe. Jer, Srbije se to neposredno tiče, njeni građani su tamo izgubili živote - naglašava Jovanović.

Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije kaže za Kurir da izuzimanje Euleksa iz istražnih radnji u vezi s tragedijom u Banjskoj predstavlja izrazito loš i nekonstruktivan signal prištinskih vlasti.

- Izuzimanje Euleksa, misije vladavine prava EU na Kosovu, od učešća u istražnim radnjama u vezi sa tragedijom u Banjskoj predstavlja izrazito loš i nekonstruktivan signal prištinskih vlasti u procesu pomirenja srpske i albanske etničke zajednice na Kosovu. Deluje paradoksalno, ali Priština ovim činom zadaje udarac EU, odnosno njenim državama članicama, sponzorima kosovske nezavisnosti. I u ovoj tragičnoj situaciji Priština pokazuje svoju beskrupuloznost i radikalizam u ophođenju sa Beogradom - napominje naš sagovornik.

Milutinović podseća da Aljbin Kurti nije pristao na poslednji nacrt predloga o normalizaciji odnosa tokom poslednje runde dijaloga u Briselu, dok je istu verziju nacrta predloga prihvatio predsednik Aleksandar Vučić.

- Na taj način, Kurti je osudio dijalog na propast i eskalirao međuetničke tenzije na terenu. S druge strane, Misija Euleksa ima zadatak da pruži tehnokratsku podršku privremenim institucijama samoupave na Kosovu, odnosno policijskim i pravosudno-istražnim organima sa sedištem u Prištini. Na ovaj način, Priština podriva samo funkcionisanje misije vladavine prava EU na Kosovu, što dokazuje da EU i Nemačka nisu u kapacitetu da reše kosovski međunarodnopravni status. Naprotiv, čini se da najmoćnije države članice EU, kao sponzori kosovske nezavisnosti, podrivaju sposobnosti Prištine da izgradi funkcionaln demokratsko međuetničko društvo - objašnjava naš sagovornik.

Pogodio suštinu Petkovićeva pitanja bez odgovora Petar Petković je tokom jučerašnjeg dana na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) javno postavio nekoliko pitanja povodom događaja u Banjskoj. On je pitao da li je među specijalcima tzv. kosovske policije bilo i plaćenih ubica obučavanih u terorističkim kampovima, "čiji je zadatak bio da hladnokrvno pobiju Srbe u Banjskoj". Prethodno je, takođe preko društvenih mreža, upitao i zbog čega takozvana kosovska policija nije dozvolila misiji Euleks učešće u istražnoj operaciji u mestu Banjska i šta je to trebalo sakriti u istrazi tog događaja, u kom su 24. septembra ubijeni jedan policajac i trojica Srba.

