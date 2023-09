"NIJE DOBILA DOM, A NAJBOLJA JE NA FTN, NAPUŠTA STUDIJE JER NEMA PARA ZA SMEŠTAJ": Objava uzburkala Srbiju, evo šta kažu nadležni

Jedna brucoškinja koja je bila navodno prva na rang listi FTN-a u Novom Sadu, pored toga i odličan đak u srednjoj školi, nije dobila mesto u domu, a zbog svega toga razmišlja i da odustane od studija!

Ove tvrdnje iznela je na društvenim mrežama jedna žena, međutim nije navodila ime devojke o kojoj se radi.

- Da li je normalno da dete koje je prvo na rang listi FTN fakulteta u Novom Sadu na prijemnom, odličan đak tokom srednje skole, socijalno ugroženo i još usvojeno ne bude primljeno u dom u Novom Sadu? Da li je normalno da dete koje se borilo sa ciljem da postane nešto, sada mora da odustane od školovanja? - napisala je ova žena.

Dodala je da je devojčica tiha, povučena i da je dete za primer, kao i da je lično poznaje.

- Da li možemo nekako da pomognemo detetu, da joj nađemo neku sobu sa što manjim troškovima, ljudi su pošteni, izmiriće dugove. Ona je u toj porodici nada, svetlost. Pomozimo da dete izgura svoju životnu priču dajte preporuke za Novi Sad ko nešto ima povoljno - zamolila je ona za pomoć.

Napomenula je da slike deteta i dokumentaciju kao dokaz ne sme da priloži zbog privatnosti.

Ova objava izazvala je mnogo reakcija, jedni su osuđivali dom, pojedinima nije bilo jasno kako to da ispunjava uslove, a nije primljena. Neki misle da je u pitanju greška, s obzirom da je u toku konkurs za smeštaj u domu za decu iz socijalno ugroženih kategorija, te da ona ima pravo da konkuriše.

Pojedini su naveli i da im je čudno da nije primljena, te da moguće da neki uslov nije ispunila. Nekima je čudno i to da su usvojitelji socijalno ugroženi.

Mnogi su tražili i broj žiro računa kako bi pomogli ovoj devojci.

Kurir je pričao sa Stevom Lazarevićem, pomoćnikom direktora Studentskog centra "Novi Sad", koji nam je rekao da pokušavaju da saznaju ko je ta devojka, kao i da su proveravali rang listu FTN-a, ali da se to ne uklapa sa pričom koju je žena objavila na društvenim mrežama.

- Od sinoć to proveram i gledao sam rang listu, ali mi ne znamo ime te devojke i to je problem. Poslednja koja je bila na listi je sa prosekom 4,94. Vi možete biti sto puta odličan đak, ali je na FTN i Medicini konkurencija jaka. Mi nažalost nemamo kapacitete da svu decu primimo. Međutim ta rang lista se sa ovom pričom ne poklapa - kaže Lazarević za Kurir.

On napominje da ukoliko ova devojka spada u socijalno ugroženu kategoriju ima rok do srede do 14 časova da konkuriše za smeštaj u domu.

- Moram da napomenim da mi na konačnu rang listu nismo imali nijednu žalbu, zato mi je sve ovo čudno. Ja bih zamolio ako neko zna ime te devojke da nam javi kako bi mogli sve lepo da proverimo. Onaj ko ima problem treba nama da se obrati prvo, a ne da pišu po mrežama, ako su već pisali onda su trebali da navedu i ime i mogli bismo da proverimo odmah - napominje on.

Dodaje i da je vrlo moguće da ona nije ispunjavala neki od uslova, ako zaista nije dobila mesto u domu.

Kurir je kontaktirao i ženu koja je ovu objavu podelila, kako bi uspeli da saznamo detalje i ime deteta, ali nam se do objavljivanja ovog teksta nije javila.

