TEMPERATURA SKAČE DO 30 STEPENI! Miholjsko leto u Srbiji se ne predaje, a evo kad se očekuje nevreme

Ovogodišnji oktobar protiče u znaku veoma stabilnog vremena, a uskoro nas očekuje i pravo Miholjsko leto. U petak umereno do potpuno oblačno. Sredinom dana u severnim, a tokom poslepodenva i u ostalim predelima Srbije razvedravanje, piše meteorolog Đorđe Đurić.

Temperatura će biti bez bitnije promene u odnosu na današnji dan i biće od 20 do 24°C, u Beogradu do 24°C. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i umereno toplo, uz vrlo hladno jutro. U dolinama i kotlinama se očekuje magla. Jutaranja temperatura biće od 4°C na jugu do 10°C na severu Srbije. Maksimalna dnevna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C.

Drugog dana vikenda i dalje umereno toplo, ali se očekuje povećanje oblačnosti, ponegde uz ređu pojavu slabe kiše ili pljuska. I ovog puta hladni front neće biti izražen u vidu padavina, već u vidu veoma jakog severozapadnog vetra i pada temperature vazduha po njegovom prodoru u drugom delu dana.Sam početak sledeće sedmice doneće osetno hladnije vreme. Biće promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, maksimalna dnevna od 15 do 20°C.

Velika temperaturna odstupanja - Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu oktobra je od 16 do 20°C, tako da bi temperature tokom pojedinih dana mogle da budu više i za 10 stepeni od proseka. Dakle, nakon ekstremno toplog i pravog letnja septembra i oktobar će imati velika pozitivna temperaturna odstupanja. Prema trenutnim prognozama, Miholjsko leto potrajalo bi pet do sedam dana. Nakon toga usledilo bi zahlađenje. Prema trenutnim prognozama, zahlađenje sa padavinama i osetnijim padom temperatrure usledilo bi oko 17-18. oktobra i to bi bio prekid Miholjskog leta - zaključuje meteorolog.

Ponedeljak će biti najhladniji dan. Već od utorka toplije, a od sredine sledeće sedmice očekuje se osetno toplije vreme. Dakle, od sledeće srede očekuje se pravo Miholjsko leto, precizira Đurić.

Očekuje se uticaj snažnog anticklona, a vreme će biti stabilno, suvo i sunčano, ali i veoma toplo. Očekuje se priliv veoma tople vazdušne mase i maksimalne temperature biće prave letnje, uz vrednosti preko 25°C, a pred kraj druge polovine sledeće sedmice postoji mogućnost da temperatura dostigne i tropskih 30°C.

Kurir.rs/Telegraf