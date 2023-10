PRETEŽNO SUNČANO U PETAK ŠIROM SRBIJE: Ovo su najviše dnevne temperature!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutro hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od sedam do 13, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25.

U Beogradu nakon hladnog jutra pretežno sunčano vreme, uz malu i umerenu oblačnost.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od devet do 12, a najviša dnevna oko 23.

(Kurir.rs / Beta)