ŠOK NA SRPSKOJ SVADBI, MLADA POBEGLA S KOVERTAMA I BIVŠIM DEČKOM Organizator obelodanio sve: Zbog ovog poklona NASTAO MUK U SALI

Boško Bubanja, organizator proslava i svadbi, u jutarnjem programu televizije "Pink" ispričao je neke od najčudnijih događaja koji su se desili na svadbama. Od ukradenog escajga, pa do bizarne priče o mladi koja je pobegla sa kovertama sa venčanja.

Boško Bubanja kaže da je tema "prazna koverta" na svadbama jedna od najčešćih i da se ne događa tako retko.

"Komadni pokloni su sve ređi, a koverte su sve češće, pa se tako događa da je neka koverta prazna i nepotpisana. Kada su manje svadbe u pitanju sa 200 zvanica nije teško utvrditi ko je došao sa praznom jer postoji spisak gostiju. Nekada mladenci posumnjaju da je to neko podmetnuo iz restorana, tačnije, da je uzeo punu i stavio praznu kovertu. Zato se koriste sigurnosne kese koje se stavljaju u sef restorana. Ona kad se zatvori ne može da se otvori, a da se ne pocepa. To je najbolji vid prevencije", rekao je Bubanja i dodao da prazna koverta najčešće ne znači da neko nema, već da je "bahat i da ne želi da donese poklon mladencima".

Na pitanje - koliko novca treba da se nađe u koverti kada se odlazi na svadbu, Bubanja kaže da je naišao na burne rekacije kada je pre godinu dana rekao 100 evra.

"Danas je to standard, neki čak donose i više. Sve je poskupelo, ručak za dve osobe u restoranu je oko 3.000 dinara. Ljudi ostaju na svadbi i po osam sati, jedu i piju. Sve to košta", kaže Boško Bubanja.

Na kraju je naveo neobične događaje koji su se desili na svadama koje je organizovao.

"Najviše je bilo lepih događaja i poklona. Neki su poklanjali za svadbu stanove od 100.000 evra. Od loših situacija npr. pre godinu i po dana mlada je pred kraj svadbe otišla u sobu i pokupila sve koverte i nestala sa bivšim dečkom ili možda pravim. Nekada gosti kada krenu kući često ponesu inventar. Jednom se desilo da se mladina sestra saplela na stepenicama i ispalo joj je 30 kompleta escajga. Kuma je uzela pribor za biber i so, pa su je zamolili diskretno da to vrati, onda je javila drugaricama i da one vrate jer su i one uhvaćene. Ima raznih situacija", zaključuje Bubanja.

