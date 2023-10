TRUDNICE U SRBIJI ZALUĐENE SVETSKIM TRENDOM, LEKARI MU SE PROTIVE: Ugledaju se na Pamelu i Sindi Kraford, a rizikuju ŽIVOT BEBE!

Ludost, hrabrost, trend s društvenih mreža, "povratak prirodi"... Šta stoji iza želje sve više žena u svetu, pa tako i u Srbiji, da se porađaju kod kuće po ugledu na Sindi Kraford ili Pamelu Anderson?

Iako je za njih takav porođaj emotivniji i komforniji, ipak može biti veoma opasan, te se većina srpskih ginekologa i pedijatara ovome oštro protivi pošto može doći do brojnih nepredviđenih komplikacija, pa i smrtnog ishoda!

Ginekolog dr Vanja Milošević ističe da ima pacijentkinja koje žele da se porode kod kuće, ali on to ne podržava.

- Više sam za porođaj u bolničkim uslovima, ima jedna stvar, a to žene ne znaju, to je rađanje posteljice. To je nešto što je nepredvidivo na porođaju. Mi možemo da predvidimo sve, obim glave, težinu deteta, veličinu, karlične mere, sve to nije sporno. Samo jednu stvar ne možemo predvideti, a to je kako se rađa posteljica - objašnjava dr Milošević za Kurir.

Divna Miljković Žena se oseća sigurno u domu Divna Miljković iz Udruženje babica Srbije podržava porođaj kod kuće, zato što je, prema njenim rečima, prirodni porođaj najzdraviji za ženu i bebu: - Ipak žena u tim uslovima ima više mogućnosti da zadovolji sve svoje potrebe, da se oseća sigurno u svom domu, naravno ako se organizuje na najbolji mogući način, uz podršku partnera i roditelja, naravno i stručnih lica, babice, dule, akušera. Porođaj kod kuće nigde nije tabu-tema, osim možda kod nas. U mnogim zemljama je takav porođaj podržan od sistema. Žene koje se odlučuju za tu varijantu su veoma informisane i odgovorne, osvešćene i ne donose odluku iz mode, nego iz svojih ličnih potreba i ubeđenja. Svaka patologija porođaja se sigurno završava u porodilištu.

Ističe da kod rađanja posteljice može da se desi nepredvidivo i obilno krvarenje.

- Imali smo slučajeve kad iz porođajne sale trčimo do operacione da spasemo ženu zbog toga. Jeste retko, ali može da se desi i to kod mene izaziva strah kad je porođaj kod kuće u pitanju. Mnoge stvari su u porođaju još uvek nepredvidive, zato je mnogo racionalnije poroditi se u porodilištu. Postoji niz opasnosti i komplikacija - napominje on i dodaje:

- Mogu se javiti infekcije, obmotavanje pupčane vrpce oko bebinog vrata, infekcija ploda... Najvažnija procena je da li će porođaj ići vaginalno ili ne, tu može da se desi da se žena, recimo, ne otvori dovoljno ili da mora da se pribegne pomoćnim sredstvima kao što su forceps i vakuum, a toga nema u kućnim uslovima. Ako se ne pribegne ovim tehnikama na vreme, vi ćete izgubiti i dete i ženu.

Ovako je u Holandiji Mogu zvati policiju i vatrogasce ako nešto krene po zlu Majke u Srbiji koje se odluče za porođaj kod kuće nemaju medicinsku podršku, tačnije moraju da plaćaju babice i dule koje će mu prisustvovati. U Holandiji je ovakav porođaj besplatan, ali iako se sve odigrava u domu, u svakom momentu možete pozvati Hitnu pomoć, pa čak i policiju koja će zatvoriti ulice da bi žena što pre stigla do bolnice, ali i vatrogasce ukoliko trudnica treba da se spusti kroz prozor, da ne bi išla stepenicama.

Dr Milošević kaže i da je vrlo važan prvi bebin pregled kod neonatologa, koji daje konačnu ocenu o vitalnosti ploda. S njim je saglasan i pedijatar dr Saša Milićević, koji napominje da se čitav niz poremećaja može javiti i kod majke i kod bebe koji mogu zahtevati hitnu intervenciju ginekologa i pedijatra-neonatologa.

- Recimo, ako beba ima tzv. neonatalni distres ili ako je aspirirala plodovu vodu, ta beba onda zahteva hitnu intervenciju i boravak na odeljenju intenzivne nege, gde će je gledati neonatolog-pedijatar. Dete može imati čitav niz poremećaja i zato je taj prvi pregled veoma važan, a to se ne može uraditi u kućnim uslovima - ističe dr Milićević.

Napominje i da su moguća krvarenja u centralnom nervnom sistemu, jaka žutica, deformiteti, mane, kao i čitav niz fizičkih anomalija:

- Mislim da taj trend porođaja kod kuće nije ispravan, niko u tim trenucima ne može da zameni pedijatra i ginekologa.

supermodel Sindi Kraford oba svoja deteta rodila je kod kuće

manekenka Žizel Bundšen porodila se u vodi kod kuće

glumica Pamela Anderson takođe je svoje sinove rodila kod kuće

pevačica Neli Furtado svoju ćerku je na svet donela kod kuće

