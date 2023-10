BRINEM ZA ĆERKU I UNUKE, KRIJU SE U SIGURNOJ SOBI, SVAKI STAN IH IMA: Avram Izrael o ratnoj drami članova porodice u Tel Avivu!

Foto: MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, SAID KHATIB / AFP / Profimedia, JALAA MAREY / AFP / Profimedia

U Izraelu, koji je u subotu ujtru napao Hamas kombinovanim operacijama, uključujući i raketne napade i infiltraciju terorista, žive ćerka i zet Avrama Izraela sa dvoje maloletene dece od 6 i 10 godina.

Načelnik beogradskog Centra za obaveštavanje i informisanje za vreme NATO bombardovanja rekao je da mu je ćerka prvi put zabrinuta zbog napada.

Avram Izrael foto: Kurir televizija

Kako je naveo, svi su u sigurnim sobama, koje postoje u okviru svake stambene zgrade. Kaže da se sa porodicom čuje putem Skajpa i WhatsApp-a.

Svi zatečeni napadom

- Ono što me posebno brine je to da je ćerka prvi put zabrinuta. Ona je uvek smatrala te napade kao trenutne, sada je prvi put zabrinuta šta se dešava i kakav će epilog biti - reako je u subotu za Telegraf.rs Avram Izrael.

Napominje da su oni u Tel Avivu ali da je Izrael mali te da su granice udaljene desetinu kilometara.

foto: Ahmed ZAKOUT / AFP / Profimedia

- Od neke granice do Tel Aviva nema mnogo. Sa druge strane gde je Liban to je 40, 50 kilometara. To su rastojanja od nekoliko desetina kilometara. Od jutros razmenjujemo poruke. Internet funkcioniše. Imali su dve uzbune od jutros. Decu su odmah jutros smestili u sigurnu sobu, tamo su spavala. Okupirani su svi sa time šta se dešava i preneraženi su činjenicom da je Izrel iznenađen i zatečeni tim što se dešava. Ne mogu da se osveste da su na jugu Izraela Kibuci okupirani od strane Hamasa i da oni sada vršljaju tamo, iživljavaju se, kolju ljude... - priča Izrael.

Navodi da sadašnju situaciju porede i prave paralelu sa Jokipurskim ratom.

Prema njegovim rečima, trenutno je situacija takva da građani jako malo dobijaju zvaničnih informacija, nego su im društvene mreže mesto na kojem se informišu, što dodatno unosi zabunu i stvara nedoumice.

- Putem društvenih mreža svedoci su apela ljudi iz Kibuca, koji mole za pomoć da se odbrane. Imaju snimke sa palestinske, Hamasove televizije gde ovi prikazuju otete ljude, vojnika koga su ubili, koga gaze i to sad pravi dodatni gnev. Postoji i bojazan da će se uključiti i Hezbolah iz Libana, a vidim da provejava tvrdnja da je Iran iza svega toga, da je ta logistička podrška bila strašna, i da su sa mora ispaljivali rakete - priča zabrinuti Izrael.

Sigurne sobe skloništa

Opisuje da je sigurna soba u koju su smešteni zapravo sklonište, i da ona postoji u novim stambenim zgradama.

- To je deo koji je napravljen od značajno ojačanih betona, sa šaluzinima, betonskim vratima i sa uređajima za prečišćavanje vazduha. To svaki stan ima - navodi on i dodaje da se nada da će vojska Izraela uspeti da zauzme kontrolu na jugu, da zaštiti narod i tu decu:

- Jer, puno ljudi živi u tim Kibucima.

Podsetimo, Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je jutros da je u napadima palestinske militantne grupe Hamas koji su počeli u subotu ujutro, prema poslednjim podacima, poginulo više od 700 Izraelaca.

Kako se navodi, 2.382 osobe ranjene u napadima su u bolnicama, od kojih su 22 u kritičnom stanju, a 345 je teško povređeno, prenosi Tajms of Izrael.

Sve o napadima Hamasa na Izrael možete pratiti na portalu Kurira u BLOGU uživo.

Kurir.rs/ Telegraf.rs