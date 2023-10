OSMANIJEVA I KURTI SE IGRAJU DOBROG I LOŠEG POLICAJCA! Gogić: Ne postoji iskrena namera da se uđe u proces formiranja ZSO!

Politikolog Ognjen Gogić poručio je, povodom poziva predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani da se SAD više angažuju u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, pa i u izradu nacrta statuta Zajednice srpskih opština, da je reč o "bacanju prašine u oči".

Gogić je ukazao da se Vjosa Osmani i premijer Aljbin Kurti stalno "igraju dobrog i lošeg policajca".

- Dok Aljbin Kurti radikalno odbacuje ideju formiranja Zajednice srpskih opština, Vjosa Osmani želi da se predstavi konstruktivnijom. Smatram da to nije iskrena namera da se zapravo uđe u taj proces, već je kupovina vremena i neko novo stvaranje utiska da Kosovo nešto radi na ispunjenju zahteva koje se pred njega postavljaju - kaže Gogić.

Podseća da je jedna od tih stari koja je trebalo da pokaže da se nešto radi u vezi sa zahtevima EU i SAD kako bi Priština deeskalirala situaciju na severu i administrativno uputstvo za održavanje izbora u četiri opštine sa srpskom većinom.

- To je sve jedna simulacija, ne postoje pravi, realni koraci. Indikativno je to što je Osmani pozvala SAD, jer će to javnosti lakše da 'proguta', nego da priča o saradnji sa Evropljanima, jer su se u poslednje vreme čule primedbe na račun EU da je pristrasna u korist Srbije - rekao je Gogić.

Ocenjuje da je to više "bacanje prašine u uči, nego realna najava neke nove politike prištinskih institucija.

- Moguće je da u novonastaloj situaciji, iz koje je Kosovo "izašlo kao pobednik", u smislu da je steklo neki kapital u dijalogu, i nakon naznaka da bi mogle da se ublažile sankcije koje su EU i SAD uvele Kosovu, Priština sada želi da se predstavi dodatno kao konstruktivna strana u ovim odnosima kako bi možda zalužili da se te mere uklone - zaključio je Gogić.

