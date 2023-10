OTIŠLI SMO U SIGURNU SOBU, A ONDA ČULI STRAŠNE VESTI Teodora iz Tel Aviva za Kurir: Najviše strahujemo od upada TERORISTA!

Probudili smo se u subotu u šest ujutru, pola sata nakon toga se oglasila sirena za uzbunu. Mislili smo da je u pitanju vežba. Otišli smo u sigurnu sobu. Nakon što je prošla opasnost, čuli smo na televizije strašne vesti - ubijeni su ljudi, teroristi su upali u ovaj kibuc, onaj kibuc.. Čula sam i da je muž od moje koleginice ubijen. Broj stradalih se samo povećava, a za mnogo ljudi se ni ne zna šta se desilo...

Ovako za Kurir opisuje dešavanja iz ratnog Izraela Srpkinja Teodora Rubiša (30), koja sa suprugom i dvoje male dece živi i radi u Tel Avivu skoro deset godina.

Hamas je u subotu pokrenuo do sada neviđeni napad na Izrael, a od toga dana ljudi žive u strahu od terorista, a kako kaže Teodora, ulice su prazne.

- Od juče je dosta mirno nakon onih dešavanja od subote. Možda su bile dve uzbune, mi ne živimo kao građani na jugu.. Nas nisu toliko uplašile rakete, mi smo na to navikli. Iako živimo 80 kilometara od Gaze, prisutan je strah kod ljudi, ali to je više strah od terorista. U subotu je pobijeno više od 900 ljudi, još se broje žrtve. Ovde sam deset godina, ranije se ništa slično nije dogodilo, naravno da ljudi ne mogu da nastave da žive kao da se ništa nije desilo - priča nam Teodora.

Teodora Rubiša foto: Privatna Arhiva

Ona inače radi u banci, ali nakon stravičnih dešavanja od subote, ona radi od kuće.

- Bila je informacija da su prazni supermarketi, ali nisu, neki ljudi su u panici, kupuju panično, ali mislim da nema potrebe za tim. Moj muž radi normalno, nije život stao, ali će ovaj neprijatni osećaj sigurno trajati neko vreme. Ipak su to slike ubijene dece, kidnapovane dece, to nijedna zdravorazumna osoba ne može da razume. Bole me komentari nekih naših ljudi na društvenim mrežama, a koji podržavaju klanje i ubijanje dece i to me vređa kao dvojnog državljanina - kaže sagovornica.

Dodaje da se trudi da održava normalan život, kao i da izlazi sa decom ispred zgrade.

- Nemam neku preteranu paniku i strah, ali pratim situaciju, u slučaju da se zakuva mnogo više i da eskalira, naravno da ću uzeti decu i vratiti se u Srbiju. Mi smo svi negde još uvek u stanju šoka, vidim da neki naši ljudi hoće da se vrati, ali ovde ima i dosta njih koji rade na crno, tako da mi je za njih i logično da žele da se vrate. Smatram da Izrael ovo može da iznese i to je moje mišljenje - navodi Teodora.

Kaže i da su porodica i prijatelji u Srbiji u mnogo većem strahu nego ona.

- Oni kada gledaju nešto na televiziji ne mogu da rasude da li je to deo zemlje, ili cela zemlja, mada kada pričate sa nekim ko je na jugu njemu je to mnogo strašnije nego meni, jer ovde su male šanse da upadne toliki broj terorista kao na jugu. Mi se svi nadamo da će se ovo što pre završiti - zaključila je naša sagovornica.

Kurir.rs/ Mina Branković

