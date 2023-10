EKSKURZIJA NA TARI 100€ NOĆENJE PO ĐAKU: Izlet do Zasavice 6.300 dinara, a tek Divčibare! Roditelji besni, povlače RIGOROZNE MERE!

Trodnevna ekskurzija na Tari za učenike osmog razreda OŠ "Petar Kočić" iz Zemuna košta čak 25.300 dinara, jednodnevna za đake drugog razreda od Beograda do Sremske Mitrovice i Zasavice sa prevozom i ručkom iznosi 6.300 dinara, dok roditelji za sedmodnevnu rekreativnu nastavu na Divčibarama treba da iskeširaju čak 36.500 dinara.

Pojedine mame i tate đaka ove zemunske škole očajni su i besni zbog paprenih cena đačkih putovanja zbog kojih mnoga deca ove godine uopšte neće ići na putovanje.

- Oba moja deteta idu u ovu školu, a ponude za ekskurzije su nam servirane prošle nedelje uz dva dana roka da odlučimo da li dete ide ili ne, a realizacija putovanja je krajem oktobra. Nismo imali vremena da reagujemo. Počeli smo da se bunimo u Viber grupama i prvobitna ideja je bila da se ponuda odbije i da deca ne idu.

Međutim, tada su roditelji počeli da govore da će ipak poslati svoje osmake na ekskurziju od 25.300 dinara za tri dana jer im je to poslednji razred u osnovnoj. Ja sam ostala pri tome da ni prvo ni drugo dete ne pustim na ekskurziju - ističe majka.

Naglašava i da je od direktorke škole tražila specifikaciju troškova, ali da je ona uputila na turističku agenciju.

- Preko 200 evra bih dala za ekskurziju, ali onu koja je van zemlje, a ove ponude su čist bezobrazluk gde gledaju samo da zarade na deci i roditeljima koji ako imaju dvoje ili više dece moraju da pozajmljuju da bi isplatili ili da detfe uopšte ne puste da ide što takođe nije u redu.

Inače, ekskurzija za osmake obuhvata odlazak na Taru, Mokru Goru i Bajinu Baštu od 28. do 30. oktobra autobusom. U programu putovanja se nalazi da će đaci biti smešteni u hotelu "Beli bor" u dvokrevetnim , trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama sa kupatilom, a da je u cenu uračunat ručak, ulaznice za diskoteku obe večeri, osiguranje, vodič, usluga lokalnih vodiča, lekara i troškove organzacije programa. Roditelji će ekskurziju platiti 22.300 dinara plus 3.000 nadoknadu za nastavnike, a plaćanje je u sedam mesečnih rata.

Zoran Serdar

Ekskurzije godišnje poskupljuju dva puta

Zoran Serdar kaže za Kurir da na cene ekskurzija utiče cena hotela i hotelijera koji su povećali cene i povećavaju ih svakodnevno.

foto: Shutterstock

- Tu je struja, hrana, cene goriva, rezervnih delova, vozača, servisa. Takođe ulaznice menjaju cene svake godine bar dva puta, a osim toga tu su dnevnice profesorima koje se isplaćuju za 24 sata. Sve to zajedno i broj gratisa koji se traži profesori i roditelji ne shvataju gratisi koji se traže da da agencija to sve plaćaju ostala deca od par stotina dinara do hiljada. Dnevnice vodiča i lekra više nisu iste, povećane su od proleća za preko 50 odsto. Nažalost, ne vidi se boljitak, više su plate, sve cene ide gore i očekujem sledećeg proleća 10 do 15 odsto novo povećanje - kaže Serdar.