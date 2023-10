MLADIĆ IZ SRBIJE OČAJAN: Izjavio ljubav udatoj komšinici, ona sve rekla mužu - tek je onda nastao HAOS! Reagovali i RODITELJI

Mladić iz Srbije koji se udvarao udatoj komšinici na pravim je mukama, a sada strepi od njenog supruga!

Ponašanje ovog momka očito je razbesnelo komšinicinog supruga.

- Juna meseca ove godine sam izjavio ljubav udatoj komšinici starijoj par godina od mene. Međutim, ona me odbila i sve to rekla njenom suprugu. Tog istog dana je njen suprug došao kod mene i sve to rekao mojim roditeljima i rekao je i da ćemo ga zapamtiti. Posle toga sam imao problema sa roditeljima koji su me kaznili na različite načine. Pitanje je moje šta znači to što je rekao njen supurg da ćemo ga zapamtiti? Da li može da me tuži? - navodi se u objavi ovog mladića u grupi "Besplatna pravna pomoć - Pravni centar Niš".

Pojedini su posumnjali u istinitost ove objave, dok je bilo i onih koji su momku delili savete.

- Izjavljivanje ljubavi i udvaranje udatoj ženi nije krivično delo, pa zbog toga ne bi imao osnova da vas tuži. Rekao je da ćete ga zapamtiti, a to je pretnja i ima pravne posledice. Mislim da će vremenom komšiju ljutnja proći i da ne treba da se brinete. Možete samo da se pred bogom pokajete za greh koji ste učinili - navodi se u jednom od komenatara.

- Kad već izjavljuješ ljubav udatoj ženi, budi spreman i na posledice - napisala je jedna devojka.

Neki su ga savetovali i da uputi izvinjenje komšinici i njenom suprugu.

