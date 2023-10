U VRANJU POČINJE SA RADOM DIGITALNI MAMOGRAF: Skrining pregledi u nedelju, a stiže i novi magnet (FOTO)

Fokus našeg zdravstvenog sistema biće prevencija, istakla je prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja je u petak obišla ZC Vranje.

"Danas počinje sa radom najnoviji digitalni mamograf , obišli smo mesto na kome se radi deo Radiološke službe i zdravstveni radnici i pacijenti su oduševljeni , izjavila je danas u Vranju prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

foto: Kurir.rs/T.S.

Ona je podsetila na broj pacijenata koji gravitiraju prema ZC Vranje, ali i najavila da Vranju stiže i novi magnet.

"Mamograf je najsavremeniji mamograf koji daje najbolji kvalitet slike što je naravno veliko olakšanje za zdravstvene radnike za njihovo čitanje tačnost rezultata, a samim tim i za građanke ovog kraja, ne samo Vranja zato što ovde gravitira od 180 do 250.000 građana. To je zaista ogroman broj i bez obzira što Surdulica na primer ima mamograf, međutim taj mamograf nije tog kvaliteta tako da će se svi potencijalni slučajevi ponovo raditi ovde. Radiolozi su završili prvu obuku takođe rendgen-tehničari Edukacija mora da se završi za još određeni broj kako bi mogli u punom kapacitetu da rade. Pored digitalnog mamografa Služba radiologije ovde poseduje 16-slajsni skener za koga nema lista čekanja i čestitam rukovodstvu Bolnice na tome, a instalira se do kraja godine 64-slajsni skener koji je stigao. Završava se soba za magnet . Novi magnet stiže novom Četvrtom paviljonu i na taj način Vranje dobija kompletan dijagnostički najsavremeniji centar. Kada imate takav centar onda je dijagnostika na visokom nivou i nema potrebe da građani odlaze ka većim centrima, KC Niš i KC Beograd. I to je jako značajno za građane time pokazujemo da smo održali obećanje i da će svi delovi Srbije dobiti podjednako visok nivo kvaliteta zdravstvene zaštite koji je u rekordnom roku u poslednjih nekoliko godina obogaćen najsavremenijim aparatima što dokazujemo upravo i kupovinom 22 magneta dodatno,brojnih mamografa dodatnih najsavremenijih ultrazvukova, najsavremenijih rendgen aparata i skenera, istakla je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

foto: Kurir.rs/T.S.

Ono što ostaje sada jeste da se edukuje kadar za savremene aparate.

"Svaki savremeni aparat zahreva dodatnu edukaciju, zdravstveni radnici su na to spremni i time o građanima vodimo brigu unapređujemo ogromnim promenama zdravstveno stanje naših građana. Time su se stekle okolnosti i da se potpuno posvetimo prevenciji . Fokus sada našeg zdravstvenog sistema biće prevencija kao "krov na kući", prethodno su ispunjeni svi uslovi, a prevencija jedna od najskupljih u medicini i samo razvijene zemlje, najbogatije imaju razvijenu prevenciju , istakla je Radojević Škodrić i dodala:

foto: Kurir.rs/T.S.

"Danas smo obišli i Dom zdravlja, primer u Vranju jeste funkcionisanje Doma zdravlja i Bolnice pravog timskog rada što je preduslov za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Zaista smo oduševljeni kako funkcionišu Savetovališta za dijabetes . Mi u državi imamo oko milion dijabetičara zvanično registrovanih 850.000, ali sa nedijagnostikovanim slučajevima, najveći broj je u unutrašnjosti , to je milion. Iz tog razloga je bitno što imate ovako dobro razvijeno Savetovališteza dijabetes, Savetovalište za mlade i Savetovalište za roditeljstvo. To je dokaz da je ZC Vranje spreman za prevenciju i kada je u pitanju organizacija zdravstvenih službi".

foto: Kurir.rs/T.S.

Na pitanje novinarke Kurira kada počinje skrining za žene u Vranju direktorka RFZO odgovara:

"Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke i dodatnim akcijama smo u Beogradu organizovali skrining za sve žene da se radi ultrazvuk dojke, a za one koje su pozitivne na ultrazvuku rade se mamografi. Sada u nedelju će se raditi skrining u celoj Srbiji u 150 ukupno zdravstvenih ustanova. Kada je u pitanju Vranje radiće se na ovom digitalnom mamografu skrining za sve žene preko 40 godina. Zvanično u protokolima to je 45 a najnoviji stavovi su da je to preko 40 godina starosti. Pozivamo sve žene u ovom kraju, preko 40 godina da dođu na skrining na ovom najsavremenijem aparatu, naročito one koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu", poručila je direktorka RFZO.

"Zaokružujemo dijagnostički centar i nabavkom magnetne rezonance koju je najavio predsednik Republike. Zaista sam srećan i zadovoljan što je i digitalni mamograf počeo da radi, tako da sada naše sugrađanke neće morati da idu van Vranja kako bi radile ove preglede. Iz ugla lokalne samouprave nastavljamo dalje da pomažemo oko rekonstrukcije bolnice moramo da natavimo rekonstrukciju Dečjeg odeljenja i Doma zdravlja i svih onih paviljona koji su ostali da se rekonstruišu. Na taj način Vranje postaje značajan Zdravstveni centar za Srbiju. Konkretan je ovo primer kako država brine o ravnomernom razvoju ne samo na jugu nego u celoj Srbiji. Ovo je izuzetno značajna stvar za grad Vranje i ceo Pčinjski okrug, rekao je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.

foto: Kurir.rs/T.S.

Direktor ZC Vranje dr Saša Đorđević zahvalio se na pomoći u opremanju savremenim dijagnostičkim aparatima i istakao da je direktorka Fonda upoznata i sa kadrovskom i sa problematikom opreme u ZC Vranje.

"Još jedan dokaz dadržava Srbija misli na lokalne centre. Hvala direktorki, zna naše probleme i Fond je uključen u kadrovsku našu problematiku, problematiku oko opreme imamo punu podršku,. Koliko znači mamograf vrednosti 40 miliona dinara uz edukacije i sve to što prati je oko 45 miliona dinara. Kao hirurg mogu reći da je broj jedan preventiva,što pre otkrijemo neke promene lakše ćemo reagovati i izlečenje je skoro stoprocentno u tim slučajevima", rekao je dr Đorđević direktor ZC Vranje.

foto: Kurir.rs/T.S.

Preventivni pregledi za žene i muškarce biće organizovani u nedelju, 15.10.2023. godine od 8 do 16 časova u Zdravstvenom centru Vranje, najavila je prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prilikom današnje posete Zdravstvenom centru Vranje. Žene starije od 40 godina mogu bez zakazivanja da obave ultrazvučni pregled dojke, a muškarci stariji od 49 godina da urade PSA test koji služi za ranu dijagnostiku raka prostate.

Za sve žene starije od 40 godina, kao i kod onih kod kojih će nakon ultrazvučnih pregleda biti eventualno potrebno uraditi mamografiju, biće organizvani pregledi na novom digitalnom mamografu, dodao je dr Saša Đorđević, direktor Zdravstvenog centra Vranje.

Uzorkovanje za PSA test obavljaće se u laboratoriji u Domu zdravlja Vranje.

Rezultati testa i preventivnih pregleda biće naknadno saopšteni.

Kurir.rs/T.S.