DARKO PRONAŠAO NOVČANIK U RADNJI Među parama krila se i jedna posebna dragocenost: Nije bilo adrese, a onda je krenula potraga

U moru svakodnevnih loših vesti, prevara, krađa i pohlepe ipak postoje i oni pošteni, iskreni i dobri ljudi koji nas ostave bez teksta. Tako je gest jednog Paraćinca oduševio mnoge. Darko je pronašao novčanik u kojem je bilo novca, a među parama krila se i jedna narukvica, a on je bez oklevanja krenuo u potragu za vlasnicom.

On je novčanik slučajno pronašao u jednoj radnji u Paraćinu, a pošto se niko nije pojavio do kraja radnog vremena odlučio je da stvar preuzme u svoje ruke.

- Čekao sam, a onda sam odlučio da ga otvorim i potražim neki dokument kako bih video o kome se radi. Nije bilo adrese, niti bilo kakvog konkretnijeg traga, a pošto gospođu nisam poznavao, odlučio sam da stavim objavu na lokalnu Fejsbuk grupu "Mi svi iz Paraćina", koja okuplja veliki broj Paraćinaca. Grupa je veoma popularna i za ovakve stvari vrlo delotvorna - počeo je priču.

Istina, grupa se pokazala kao delotvorna, jer je objavu video veliki broj njegovih sugrađana, a neki od njih su prepoznali o kojoj ženi se radi. Danas društvene mreže imaju toliku moć da je ovaj problem, kako on kaže, bio rešen za svega dva minuta.

Darko je u veoma kratkom roku dobio salve pohvala i mnogo pažnje, a zbog svega toga se kako kaže, oseća pomalo neprijatno.

- Mislim da nisam uradio ništa specijalno što bi zasluživalo neku veliku pažnju i medijsko eksponiranje. Jednostavno to tako treba. To je jedan običan gest, a najvažnije od svega je da je gospođa dobila svoj novčanik sa svim dokumentima, novcem i narukvicom i spasila se maltretiranja i troškova vađenja novih dokumenata - skroman je on

- Da su svi kao vi svet bi bio drugačiji. Bravo!

- Tako radi pošten čovek. Bravo plemeniti čoveče...

- Dobro da postoje dobri ljudi...

- Ovakvi ljudi vraćaju nadu da nije sve propalo i palo. Dobro mora pobediti zlo! Neka je ovaj gest za primer kako treba! Bravo, kapa dole!

Ovo su samo neki od komentara njegovih sugrađana.

Darko je uradio ono što bi bilo normalno da svi uradimo kada se nađemo u takvoj situaciji, ali nažalost ovakvih ljudi danas je sve ređe, a Darko je jednu gospođu na ovaj način usrećio i vratio svima veru da dobri ljudi i dalje postoje, a ona mu je bila veoma zahvalna.

Kurir.rs/Telegraf