DUŠAN I STEFAN POČELI DA OBNAVLJAJU ZAPUŠTENU CRKVU U kršu i lomu zatekli su čudesan prizor (FOTO)

Iako decenijama potpuno zaboravljena i urasla u korov i trnje, pa i šumu, ova svetinja krije mnoge misterije.

Po predanju ovde je ostao deo moštiju Svete Petke, zbog čega je najpre ova crkva bila namenjena Svetoj Petki, ali s obzirom da je seoska slava u Crvenčevu Sveti Ilija, kasnije je, kroz vekove, preimenovana.

Ovde su se, po predanjima, događala i čudesna isceljenja, ali poslednjih decenija, crkva je potpuno zaboravljena i, dok nisu Dušan i Stefan došli na ideju da počnu da je uređuju, bila potpuno urasla u šumu i neprepoznatljiva.

Do crkve se inače dolaze jedino kolskim putem iz pravca Staničenja, a da bi se do nje došlo iz Crvenčeva, mora da se prelazi reka, pa je verovatno i to jedan od razloga zašto je ova svetinja potpuno zaboravljena.

Ipak, zahvaljujući dvojici mladića koji su pre mesec dana počeli da krče šumu i trnje, sada je okolina crkve “progledala”.

Kuriozitet je, i prava misterija, da su u kršu nastalom od pada krova, Dušan i Lazar pronašli dve izuzetno očuvane, moglo bi se reći potpuno netaknute ikone, što je pravo čudo, imajući u vidu da crkva decenijama propada, i izloženost snegovima, kišama, vetrovima…

Dušan kaže da će on i Stefan uložiti maksimalni trud da se obnova svetinje što pre završi, ali će biti potreban novac za kupovinu građe za obnovu propalog krova.

- Stefan i ja poznajemo i obradu drveta i sve što treba za ovakav posao, ali biće neophodna pomoć prilikom kupovine materijala za krov pa se tu nadamo da će se javiti ljudi koji žele da nam pomognu da već na proleće svi zajedno oživimo ovu svetinju koja je neprocenjiva za ovaj kraj, a siguran sam da će i ogroman broj Piroćanaca posećivati ovu svetinju, moliti se Bogu, paliti sveće - kaže Dušan.

