U SVAKOJ PRILICI DA SA PONOSOM ISPOLJAVAMO DENTITET KAO VERNICI SPC: Patrijarh Porfirije obratio se stotinama vernika u Podgorici

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije rekao je večeras u grđanima okupljenima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici da oseća potrebu da ih podrži da u svakoj prilici sa ponosom i dostojanstvom potpuno slobodno i odlučno ispoljavaju, i što je najvažnije, svedoče ono što jeste - svoj identitet kao vernici SPC, govornici srpskog jezika i kao dični pripadnici srpskog naroda.

Ispred hrama u Podgorici večeras je upriličen prijem za Porfirija.

"Ovde u Podgorici ne postoji nikakva potreba da nam bilo ko kaže ko smo i šta smo. Više nego drugde, ovde u Podgorici, u Nemanjinom gradu, u gradu u kom je rođen otac Svetog Save, ovde bolje nego drugde znamo koja je to naša vera, ko su naši preci. Dobro znamo ovde u Podgorici i gde god da smo kojim jezikom govorimo i kom narodu pripadamo. Otuda, dubinski osećamo da je jedino ispravno da nastavimo istim putem, putem svetog Simeona i svetog Save jer živimo u vremenu razaranja, trajnih tradicionalnih, ali objektivnih identiteta i u vremenu napadnog i napadnog nametanja konstruisanih identiteta u svrhu manipulacijna i mahinacija. Stoga je važno sačuvati, odbraniti i sačuvati ono što jesmo ono što se zove identitetom - svoj verski, lični, proodični, nacionalni identiten naših predaka, ali i naših potomakla", rekao je Porfirije.

Dodao je da su svi bili odušvljeni kada su na veličanstvenim litijama uporno i mudro branili i odbranili osnovna prava Srpske pravoslavne crkve.

"A time i ono što jeste jer ste dobro znali i znate da onaj ko ne zna ko je dolazi u situaciju da mu neko drugi kaže ko je. Da mu neko drugi odredi ko je. A mi i vi znate ko ste, znamo ko smo, znate da ste utemeljeni u svetosavskoj čistoj veri... Ponosimo se što govorimo najčistijim srpskim jezikom Njegoševim, jezikom Stefana Ljubiše, što govorimo srpskim jezikom Marka Miljanova jer samo na svom, srpskom jeziku možemo izraziti ono najbolje u nama. Naravno, poštujući svaki drugi jezik i sve druge narode ponosni smo što pripadamo stradalom stradalnom, raspetom ali na putu vaskrsenja srpskom narodu. Kao vaš patrijarh dužan sam, ali osećam i ličnu potrebu da vas podržim da u svakoj prilici sa ponosom i dostojanstvom potuno slobodno i odlučno ispoljavate i što je najvažnije svedočite ono što jeste - svoj identitet i kao vernici SPC i kao govornici srpskog jezika i kao dični pripadnici srpskog naroda koji je u svim istorijskim iskušenjima blistao najprije čojstvom i junaštvom. To je pravo i odgovornost, ali i obaveza i dužnost svih nas...", rekao je između ostalog Porfirije.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao je da je Porfirije donio "mir i pravdu Crnoj Gori" kada je sa Vladom Crne Gore potpisao Temeljni ugovor.

Mitropolit crnogorsko-promorski je rekao da je narod to doživio "kao zasluženu nagradu i priznanje za njihovu istrajnu borbu radi ostvarenja svojih verskih prava i sloboda".

Svečanosti su, pored više stotina građana, prisustvovali i funkcioneri koalicije Za budućnost Crne Gore, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije (SNP)...

U hramu su večeras, između ostalih bili ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, funkcioneri koalicije Za budućnost Crne Gore Slaven Radunović, Jovan Vučurović, Dragan Bojović, funkcioner Demokrata Vladimir Čađenović... predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović, kao i predsjednici SO Herceg Novi Ivan Otović, SO Kotor Maja Mršulja, SO Nikšić Nemanja Vuković...

Ranije danas predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa Porfirijem.

Porfirije u Podgorici danas i sutra prisustvuje svečanostima povodom proslave desetogodišnjice osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

U nedelju je, između ostalog, planirno da Porfirije i Joanikije osveštaju kamen temeljac crkve Svetog Save i temelje Pravoslavne gimnazije Sveti Sava, čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

U 19 časova Porfirije će posjetiti crkvu Svetog Đorđa pod Goricom.

