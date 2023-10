POGLEDAJTE KAKO ĆE SE NEVREME KRETATI IZ SATA U SAT: Stiže sa severa, skoro sve u OLUJNOJ ZONI! Ovi delovi biće PARALISANI (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je znatno pogoršanje vremena u Srbiji, a tokom popodneva i u večernjim satima očekuju se pljuskovi širom zemlje.

Naime, kako stoji na sajtu RHMZ, tokom poslepodneva i u večernjim satima očekuje se pojava kiše, lokalnih pljuskova, praćenih jakim vetrom i padom temperature.

foto: Printscreen RHMZ

Prvobitno će biti prisutna na severu i zapadu Srbije, a potom se širi na celu zemlju.

"Naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, jakim severozapadnim vetrom i padom temperature sa severa i zapada Srbije, posle podne i uveče će se proširiti na celu zemlju.", stoji na sajtu RHMZ.

I snimci sa sajta Vreme i radar pokazuju da je u Srbiju stiglo pogoršanje vremena.

Nedelja 15h

Na sajtu se može videti da će u periodu oko 15 sati nevreme zahvatiti skoro čitav sever Srbije i kretati se ka centralnim delovima. Očekuje se kiša u Somboru, Apatinu, Subotici, Odžacima, Vrbasu, Bačkoj Topoli, Novom Sadu, Beogradu, Loznici, Valjevu, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi, kao i u okolnim mestima.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Nedelja 17h

Oko 17 sati očekuje se snažno nevreme u Valjevu i u okolini ovog grada, takođe i u Užicu, Čačku. Skoro cela zapadna Srbija biće pogođena nepogodama u ovom periodu, sudeći prema sajtu vremeradar.rs. Kiša se očekuje i na severu, u Apatinu, Somboru, Subotici, kao i na severoistoku Srbije.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Nedelja 18h

Oko 18 sati nepogode će i dalje biti prisutne na severu Srbije, kiša se idalje očekuje u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu, ali i u okolini Valjeva, Čačku, Užicu, Kragujevcu...

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Nedelja 20h

U periodu oko 20 sati kiša se očekuje na prostoru čitave severne Srbije, zaključno sa Novim Sadom. Majdanpek, Despotovac, Petrovac, Jagodina, Paraćin, kao i Kruševac, Aleksinac i čitava centralna Srbija biće zahvaćeni jačim nepogodama u ovom periodu, ako je sudeći prema sajtu vremeradar.rs.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Nedelja 22h

U periodu oko 22 sata nevreme će se kretati južno i jugoistočno, ali i dalje će biti prisutno u gorenavedenim delovima.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Nedelja - ponedeljak 00h

Tokom noći između nedelje i ponedeljka i dalje se očekuju padavine u centralnoj Srbiji. Na severu biće pretežno suvo.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Ponedeljak 02h

U periodu posle ponoći očekuju se padavine samo u pojedinim delovima jugoistočne Srbije. Kiša prisutna u Nišu, Novom Pazaru i okolnim mestima.

foto: Printscreen/Vremeradar.rs

Hladnije vreme do srede, a onda nagli porast temperature

Ovo zahlađenje u Srbiji će se zadržati do srede, a onda se očekuje razvedravanje i porast temperature.

"Sutra (16.10.) u većem delu zemlje razvedravanje uz slabljenje vetra, dok se u utorak i sredu (17 - 18.10.) očekuju slabi jutarnji prizemni mrazevi i u nižim predelima uz minimalne temperature na 2 m od 0 do 6 °S. Tokom dana u utorak kiša će padati samo na jugu Srbije, a u sredu uveče i tokom noći ponegde u zapadnoj Srbiji i Vojvodini. Maksimalne temperature u utorak od 13 do 18 °S, a u sredu od 16 do 21 °S.", piše na sajtu RHMZ.

foto: Printscreen RHMZ

"Od četvrtka (19.10) nagli porast temperatura uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će u petak i subotu (20 - 21.10.) biti veoma toplo i vetrovito, a dnevni maksimumi će ponovo dostići i oko 30 °S.", navodi RHMZ.

U Hrvatskoj meteo alarmi više kategorija Meteo alarmi više kategorija biće na snazi tokom nedelje za gotovo celu Hrvatsku, a u noći na ponedeljak se u planinama očekuje i malo snega, glasi prognoza za područje Hrvatske, a očekuje se da ubrzo potom ovo nevreme stigne i u Srbiju. Vreme u nedelju (15.10.) će u većem delu Hrvatske biti opasno. Širom cele unutrašnjosti upaljen je žuti meteoalarm zbog udara vetra i do 65 km/h, kao i kiše. Na Jadranu će, međutim, na snazi biti narandžasto upozorenje zbog nevremena i bure koja će duvati na Kvarneru i do 110 km/h, dok za područje Velebitskog kanala na snazi crveni, najjači, meteoalarm zbog udara bure do čak 130 km/h. Što se tiče padavina i vetra za nedelju, DHMZ najavljuje jače naoblačenje uz kišu, dok bi u planinama u noći na ponedeljak moglo pasti i malo snega.

Kurir.rs