EVO ŠTA VREMENSKI ROLERKOSTER DONOSI NAŠEM ORGANIZMU: Slabost u nogama i rukama, čak i za one koji nemaju problema s pritiskom!

Građane Srbije ove nedelje očekuje pravi vremenski rolerkoster! Danas će maksimalna dnevna temperatura u našoj zemlji biti svega 14 stepeni, a u petak čak 30! Sve to može uticati na naše zdravlje, posebno na pritisak.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine ističe za Kurir da su nagli skokovi u temperaturi "masiranje" našeg centra za termoregulaciju, odnosno sistem za očuvanje temperature tela i organizma.

dr Radmila Šehić foto: Screenshot

- Dakle to je napadnuto tim naglim skokovima spoljašnje temperature. Tokom naglog skoka temperature dolazi i do pada atmsoferskog pristiska, tu dolazi do širenja krvnih sudova na periferiji, rukama, nogama, u samoj koži.. Tim širenjem se ubruši krvni pritisak, pa tako i ljudi koji nemaju problema s krvnim pritiskom, mogu da osete taj momenat pada pritiska, osećaj slabosti, nelagodnosti, slabosti u čitavom telu, posebno u rukama i oni se uplaše - navodi dr Šehić.

Dodaje da im često usled straha uzlupa srce, kao i da im se može javiti i vrtoglavica.

- To nije ništa ugrožavajuće. Mi već imamo iskustva sa takvim oscilacijama u temperaturi, ali sve je do nas, da se prilagodimo. Ako je napolju toplo raskomotiti se, nadoknađivati tečnost, a oni koji imaju visok pritisak, a napolju je jako toplo, da redukuju svoju terapiju, naravno u dgovoru sa svojim lekarom. Jutra i večeri su jako hladna i u skladu sa tim se treba i oblačiti - napominje ona.

