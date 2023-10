DVE NEDELJE NI TRAGA NI GLASA OD LUKE! Beograđanin izašao da baci đubre i više se nije vratio: Ćerka primetila JEDNU ČUDNU STVAR

Luka Novaković (81) nestao je 2. oktobra u Bloku 63, u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kada je izašao iz stana da baci đubre. Od tada mu se gubi svaki trag, a njegova očajna ćerka Valentina moli za pomoć i nada se da će neko pronaći njenog oca ili da će se on sam vratiti.

"Luka je nestao drugog oktobra. Sećam se da je bio ponedeljak. Izašao je iz stana da baci đubre i prosto je nestao u Blokovima. On živi u Bloku 63. Još uvek nije pronađen... moj otac je stariji čovek, on ima osam deset i jednu godinu i to me jako zabrinjava", kaže Valentina Novaković.

Kako kaže, još uvek nema nikakve informacije iz policije, niti izveštaje sa kamera. Ovo je prvi put da je Luka nestao.

"Nije se ranije dešavalo da Luka nestane. Dešavalo mu se da zaboravi određene stvari, što je i potpuno normalno za ljude njegovih godina, stvari koje bih i ja zaboravila. Dešavalo se da izađe iz stana i da baci đubre, ali da zaboravi da zaključa stan. Naravno, on se toga ubrzo seti i vrati se i zaključa ga. Međutim, da ovako nestane, nikada se ranije nije desilo. Moj otac nema demenciju i ja stvarno ne znam gde bi on mogao trenutno da bude i gde bi mogao da se kreće", objašnjava Valentina.

Kako kaže, celu rutu njegovog šetanja su obišli i pregledali, sva mesta u Blokovima kojima je šetao, ali nisu uspeli da ga pronađu.

"On je imao svoju rutu šetanja kojom se kretao. Znao je tako da prošeta do Save, nekada je znao samo da prošeta oko zgrade. On nije šetao na nekim daljim relacijama. Najdalje negde gde je znao da prošeta, jeste do Save", kaže ona.

Međutim, Valentina je primetila jednu čudnu stvar, njen otac je imao običaj kada šeta da stavlja sat na ruci, međutim, to nije uradio 2. oktobra kada je nestao.

"Uvek kada bi se spremao za šetnju znao je da se obuče, da obuje patike, da stavi sat na ruci...I ono što mi je upravo čudno jeste to da on ovaj put nije stavio sat na ruci, sasvim je jasno da nije išao u šetnju, već da je hteo samo da izađe i baci đubre. Utoliko mi je sve to još čudnije", tvrdi Valentina.

Luka Novaković je na sebi imao svetloplavu jaknu i farmerke. Nosio je papuče.

