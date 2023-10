"PRVI GERILAC U POROBLJENOJ NACISTIČKOJ EVROPI!" Debata u studiju Kurir TV o čiča Dražinoj ulozi u Drugom Svetskom ratu (VIDEO)

Generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću juče je otkriven spomenik i otvoren muzej u Bregalničkoj ulici u Beogradu, na mestu porodične kuće u kojoj je Mihailović živeo od 1931. godine do početka Drugog svetskog rata.

Na svečanosti je govorio akademik, pesnik i književnik Matija Bećković. Inicijatori otkrivanja spomenika su Udruženja "Naša Drina" i boračke organizacije Srbije i Srpske.

Željko Zirojević potpredsednik SUBNOR izneo je stav u Kurir televiziji putem Viber poziva pozivajući gledaoce da budu objektivni:

- Povukao bih paralelu. Između štaba vrhovne komande i đeneralštabnog pukovnika general pukovnika Arsa Jovanovića i načelnik vrhovnog štaba partizanskog odreda nema ni ulicu ni grob. Možemo da idemo samo napred ako stanemo uz Srbiju i uz otadžbinu. Niko ne spori ulog ui značaj Dragoljuba MIhailovića u Drugom Svetskom ratu.... - započeo je razgovor Zirojević.

O čemu je reč, priključio se sagovornik istoričar Srđan Cvetković, pozdravivši sagovornika:

- Podsetiću da spomenici u Srbiji već postoje Draži Mihailoviću i postoji čak i spoemnik u Beogradu, gde je čovek na svom imanju ima spomenik generalu. On je rehabilitovan, i pripadnici oba pokreta su poravanti i potpuno je sa te strane legitimno da se podigne spomen soba gde je on živeo. U slučaju da je na javnoj površini onda bi se za to pitalo Ministarstvo kulture, a pošto je na privatnom posedu, onda to nije sporno - rekao je Cvetković.

Skrenuo je pažnju na bigorafiju generala Draže Mihailovića.

- Nesporna je njegova zasluga tokom Balkanskih ratova i u Prvom svetskom ratu. On je bio istaknuti vojnik i oficir, i upravo na suprotnim stranama tokom Prvog Svetskog rata je učestvovao Joisp Broz, koji danas ima spomenik u Beogradu. Mihailović je prvi gerilac u porobljenoj nacističkoj Evropi! Na Ravnoj Gori 13. maja se okupio sa ostalim gerilcima koji nisu hteli da prihvate okupaciju i zajedno sa pripadnicima partizanskih odreda oslobodio mnoge gradove u Evropi - rekao je Cvetković, nastavivši:

- To je čovek koji se nalazio na nemačkim poternicama i 1941. godine! Ovi spomenici nisu javna stvar i nisu državna! Najintrigantnije je što je to uradio pripadnik SPS-a koji je ideološki naslednik komunističke partije. Pogledajte ovo - pokazao je Cvetković dokument - Pripadnici Mihajlovića su aktivno streljani. Uzimali su taoce, kao sada što uzima Hamas, ako se desi nešto oni streljaju sto za jednog Nemaca!

Zirojević se ne slaže i smatra da je uloga generala Mihajlovića bila sve samo ne junačka:

- U ovom dokumentu general Mihajlović piše Baju Stanišiću komandantu četničkih snaga u Crnoj Gori gde od njega traži da mu obrazloži, 20.januara 1943. godine, zašto pojedini pripadnici četničkog pokreta ne čine ništa u uništavanju komunista i zelenaša. Navode se imena... U sledećem saopštenju Engleske britanske vojske postoji izjava da je Mihajlović sarađivao sa nemačkim gestapoom... -rekao je Zirojević.

Složivši se sa Zirojevićem, Cvetković je rekao da su pokušali da prevedu Mihajlovića na svoju stranu, ali u tome nisu uspeli.

- Neće biti da se svi najveći ljudi sveta koji su veličali Dražu Mihajlovića bili u krivu. Zašto Nemci streljaju svoje saradnike? Ako mi to neko odgovori verovaću u tu priču. Zašto je "mit" u Srbiji o Draži tako prisutan i zašto je čvrst. Mnogi imaju potomke koji znaju šta se dešavalo! - rekao je Cvetković i dodao u videu:

Zirojević je zaključio da treba da se pusti sudu da odlučuje, a mi da negujemo otadžbinu kao i Kosovo i Metohiju u sastavu države.

- Grešaka i zločina je bilo na obe strane i na strani partizana i na strani četnika - istakao je.

