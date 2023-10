GASTARBAJTERKA MIRA OD MUKE UZELA DA PEGLA, SAMO FRKĆE: Ne veruje na šta joj je komšija odozdo, ni naš, ni Nemac, došao da se žali

Gastarbajterka Mira koja sa mužem već dugo živi u Nemačkoj morala je da ispriča šta joj se dogodilo pre par dana.

Od muke je uzela da pegla, kaže ne zna ni šta radi, toliko se uznemirila. Veli, ljuta je ali i razočarana. U stanu njih dvoje žive sa sinom, snajom i malim unukom koji nema ni godinu dana.

Skuvala kafu, uzela peglu, a muž stoji iza nje. Ona priča.

Kaže, ima dva dana kako joj je komšija odozdo koji se skoro doselio pozvonio na vrata i došao da se žali na nešto što je za nju prosto neverovatno. Naime, pošli sin i snaja dan uoči toga s malim u šetnju, kad sreo njih novi komšija - a nije ni naš, ni Nemac, nego neki stranci, i pita ih: Šta to kod vas stalno lupa u stanu?

Sin kaže: Gospodine, ja ne znam o čemu vi pričate, apsolutno kod nas ne lupa ništa, a on njemu veli: Jednom je tako nešto lupilo da mi je luster otpao u sobi i moja ćerka je to slikala...

Sin kaže samo imamo dete od 11 meseci koje puzi.

- Sinoć, mi sedimo, neko zvoni na vrata. Sin otvori vrata, ispred dve devojke, ćerke dotičnog gospodina i kažu: Šta to kod vas stalno lupa - priča Mira i prepričava kako im je njen sin rekao da je jedina buka od njih to što dete puzi. Uzme malog, stavi ga u hodnik da pokaže kako dete puzi. I to je jedina buka koju vi možete čuti iz našeg stana...

A onda on njih pita:

- Šta vi želite da kažete, jel ja dete treba da vežem, šta da uradim? Jeste li vi upoznate s kućnim redom? Otkad dokad ti u stanu imaš pravo da se krećeš, da pereš veš, imaš pravo sve... One njemu onda: Do 10 uveče... A on njima opet: Sad je petnaest do sedam, ja ne znam iz kog razloga vi meni zvonite na vrata i pokaže im kako Noa puzi - veli Mira i dodaje: - To je glupo da su one došle zbog toga da zvone na vrata.

- Onda su obe stale, zinule pa kažu a to se čuje - priča Mira koja i dalje ne veruje i kaže da je bez reči ostala - da je to starije dete pa da lupa vratima, da je udarao loptom o zid, da pravi buku ja bih se tim ljudima debelo izvinila, a to što mi zvoniš na vrata jer dete puzi, to je za mene uvreda. To je prvi put u ovoliko godina da je neko meni pozvonio tako na vrata...

A sad vas ja pitam i ljude koji imaju decu da li su nekad tako nešto doživeli. Toliko sam se nasekirala noćas da ne znam šta bih radila. Nisam rekla da se ne čuje ali ljudi mi ne možemo da mu uskratimo da puzi a to je bilo 15 do 7 - kaže Mira a njen muž dodaje da iz drugog stana u zgradi čuje tuđu decu pa se ne žali.

- Meni tako nešto u životu ne bi palo na pamet da čoveku tako pozvonim na vrata - kaže Mira a njen muž dodaje da i taj što se žalio ima dvoje-troje dece pa i njemu su deca bila mala, pa imaće sutra unučiće....

- Pa ko mu namontira taj luster - kaže Mira a muž dodaje da u zgradi "ima i ker, laje" pa šta sad da idem da se žalim. On kaže i da isti taj komšija ostavlja obuću ispred stana, nasred hodnika, pa razbacane kutije kad se useljavao.

Inače, Mirini sin i muž često snimaju videe u kojima opisuju kako se stvarno živi u Nemačkoj, kolike su gastarbajterske plate, kakve muke naši, ljudi iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, muče u tuđini.

Sa snajom se lepo slaže, žive svi skupa, a u jednom od videa moglo je da se vidi i kako svekrva i snajka složno i barabar čiste i rade po kući.

