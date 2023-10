USPEO ONO ŠTO PRE NJEGA NIKO NIJE: Srbin pokrenuo treću NAJVEĆU obaveštajnu operaciju NA SVETU u srcu NATO komande!

"Jovan Milanović - Najveći Srpski obavestajac".

Tako se zove knjiga koja donosi detaljnu i sveobuhvatnu studiju o obaveštajnoj operaciji koju je u sedištu NATO Alijanse u Briselu izveo general i vojni obaveštajac Jovan Milanović, kao i o obaveštajnoj aferi koju je ta operacija izazvala.

A autori ovog po mnogo čemu specifičnog dela i sami su vrhunski stručnjaci u domenu vojno obaveštajnog rada, prof.dr Ilija Kajtez, sociolog i pukovnik u penziji i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Kajtez je objasnio kako su sakupili građu za knjigu i ko je bio Jovan Milanović:

- Jako je važno da smo iz pretinaca istorije i nekih zaboravljenih vremena, pored slavnog generala Milanovića vratili u žižu javnosti. Analizirajući sve njegove podvige dokazali smo da niko ne može da se meri sa njegovim postignućima u Briselu. Kada neko ima tako velike talente, jako je važno da mu istorijske prilike idu u prilog. Taj čovek da je živeo u nekom drugom periodu on ne bi mogao da iskaže sve te talente - rekao je Kajtez.

Kroz neke primere Karan je prikazao rad obaveštajnih i kontraobaveštajnih mreža:

- Tada niko nije očekivao da će biti ta vrsta agresije na Srbiju. Njemu je rečeno da predupredi da Srbija ne doživi strateško iznenađenje u tom periodu. On je uspeo da se ubaci u komandu NATO pakta i da stvori takve izvore informacija da je znao neverovatne stvari. On je znao ko nam je naklonjen, a ko ne. Počeo je proces uspostavljanja veza obrnuto od onoga što službe rade. Obaveštajci traže poročne ljude koje će platiti, uceniti, on je išao obratno. Išao je na visokomoralne ljude, i na to poštovanje vlastite države... Uspeo je da ih ubedi da moral i poštovanje vlastite države da ne uđu u zločin protiv druge države. On je u komandi NATO pakta imao 30-40 izvora i više, po činu i značaju, od onih koji su mu davali informacije. Zato mi je ovaj slučaj bio neverovatan! Senzacionalan! Strani faktori to priznaju i znaju više o njegovoj akciji od nas ovde! Ovo je treća najveća obaveštajna akcija od Drugog Svetskog rata, i to po gradaciji sa Zapada - rekao je Karan.

Kajtez se nadovezao na sagovornikove reči, istakavši važnost njegovog angažovanja u godinama od 1995. do 1998. godine.

- Ova knjiga će biti čitana i izučavana narednih 30 godina! U njoj počinje uzrok i geneza raspada NATO pakta. Ljudi će tražiti te razloge, a ovde će naći sve razloge u ovoj knjizi, koju nam je predočio general Milanović. Mitologija kako su u NATO-u svi jednaki, kako svi kao odlučuju, svi imaju pravo veta i to je apsolutni mit! Milanović je to dokazao. Ova knjiga nosi pouku i poruku za mnoge naše, pre svega, mlade ljude. Ona nije novinarsko štivo, nego naučna i pedagoška knjiga posebno u sektoru bezbednosti odbrane, posebno studentima... Drugo, ili treće, jako je malo ljudi u Srbiji zna šta je on uradio - istakao je Kajtez pa nastavio:

- General Milanović je spasio vojsku Republike Srpske i samu Republiku Srpsku jer je dojavio da će biti bombardovanja. Posle toga je Mladić vezivao Umproforce za te objekte koje su hteli da bombarduju, a time odložio bombardovanje Srbije oko pola godine - odnosno SRJ. Srpski narod u svim srpskim zemljama treba da počne odmah da daje odlikovanja, ulice i trgove našem slavnom generalu da bismo mu se dostojno odužili! - rekao je Kajtez.

