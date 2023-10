PRLJAVA KIŠA SRUČIĆE SE VEČERAS NA SRBIJU: Meteorolog Đurić otkriva kakvo nas vreme očekuje sledeće nedelje!

Do kraja oktobra očekuje nas natprosečno toplo vreme za ovo doba godine. Osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike u sklopu veoma izraženog visinskog južnog i jugozapadno strujanja stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Pesak je stigao u prednjem delu veoma izraženog i snažnog ciklona sa zapada Evrope. Jak vetar podigao je visoko u atmosferu čestice pustinjskog peska iz Sahare, a čestice su podignute i do 5-6 km uvis. Potom je snažno južno strujanje pokrenulo ove čestice preko Mediterana i Jadrana, pri čemu je došlo do kondenzacije i stvaranja kišnih oblaka, ali i do toga da pada prljava kiša, zbog čestica peska.

Ova pojava potpuno je prirodna i uobičajena pri aktuelnoj vremenskoj situaciji ili kada se centar ciklona nađe nad zapadnim i cebtralnim predelima Mediterana. U Srbiji će do kraja dana biti umereno do pretežno oblačno.

Pred kraj dana i tokom večeri u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije i u Metohiji očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U predelima sa padavinama očekuje se prljava kiša, zbog peska u atmosferi. Inače, padavine neće biti izražene i u znatno manjem obliku u odnosu na Crnu Goru i Hrvatsku, gde se očekuju znatno obilnije padavine, naročito duž Jadrana.

I danas će biti vetrovito, uz pojačan južni i jugozapadni vetar, fenskog efekta. Vetar će i dalje biti fenskog efekta, a maksimalna temperatura biće od 24 do 30°C, u Beogradu do 27°C, a u Negotinskoj Krajini do 20°C. Da podsetimo da je jučerašnji dan bio najtopliji dan otkad se vrše merenja. Maksimalna temperatura u Loznici dostigla je 32°C, a u Beogradu 30-31°C. Toplije je bilo samo na Siciliji sa 34°C i u Bugarskoj sa 33°C. Drugog dana vikenda biće sunčanije, naročito pre podne. Prema kraju dana i tokom noći prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni, pa će u ponedeljak biti svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. U nastavku sledeće sedmice biće i dalje natprosečno toplo, uz temperature i preko 25°C i uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, zbog snažne ciklonske aktivnosti sa zapada Evrope, pri čemu će biti izražena južna visinska strujanja. Prema trenutnim prognozama do kraja oktobra ne očekuje se jače zahlađenje, prenosi Đorđe Đurić.

Kurir.rs/Telegraf