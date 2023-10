ŠTA ZNAČI SVAKI OD BROJEVA U JMBG: Ovih 13 cifara o vama otkriva sve

OVIM brojem smo od rođenja obeležili i on se ne menja

Broj pasoša, lične karte, povlastice za javni prevoz, broj studentskog indeksa, zdravstvene knjižice, menjamo nekoliko puta, dok čuveni JMBG ostaje jedan i jedini za života.

On se sastoji od 13 cifara do kojih se dolazi na isti način u svim državama koje su nekad bile sastavni deo SFRJ.

Forma broja je DDMMGGGRRBBBK, pri čemu su DD dan rođenja, MM je mesec rođenja a GGG godina (poslednje tri cifre – na primer, umesto 1980. uzima se 980).

RR je oznaka političke regije u kojoj je građanin rođen (kod onih koji su rođeni pre 1976. godine kada je JMBG uveden, to je oznaka mesta tadašnjeg prebivališta). Taj RR broj kod stranaca koji nisu bili državljani SFRJ bio je 01 (ako žive u Bosni i Hercegovini), 02 (u Crnoj Gori)… pa sve do 09, što je oznaka za strance na Kosovu. Beograđani imaju broj 71.

BBB je jedinstveni broj. Za muškarce je to broj između 000 i 499, a za žene od 500 do 999. Poslednja oznaka K je kontrolna i do te cifre se dolazi malo posebnim proračunom.

Stoga, ako bi neko tajno došao u posed samo vašeg broja lične karte mogao bi da otkrije kada ste rođeni, u kom delu zemlje i u kom gradu ste rođeni, kod ste pola... dajte mašti na volju pa bi situacija bila mnogo opasnija ako taj neko ima određeni motiv da vas pronađe ili vaše podatke zloupotrebi - šteta bi mogla da bude nepovratna.

Građani su za godinu dana imali poprilično pritužbi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

- Srbija bi mogla da ukine JMBG jer taj broj otkriva i previše podataka o ličnosti. JMBG bi mogao da zameni neki lični broj koji bi bio neutralniji i imao manje podataka o ličnosti. Ipak, mislim da će se to teško u Srbiji desiti jer tehnički JMBG već upotrebljavamo svugde - svojevremeno je naveo poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji je počela 2019. godine, ali mnoga pitanja u ovom propisu i dalje su ostale nejasna poput onog ko sme da ima uvid u naše matične brojeve i adrese ili ko ima pristup podacima o preminulima? Ova pitanja veoma su važna za građane Srbije, ali su i u novom zakonu ostala nedorečena tvrdili su tada pravnici, dok su iz Ministarstva pravde uveravali da je novi zakon potpuno usklađen sa evropskim direktivama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, predstavnici stručne javnosti u Srbiji smatraju da je gori od starog iz 2008. godine.

