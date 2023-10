KAKVO VREME NAS ČEKA DO KRAJA OKTOBRA? Vremenska prognoza meteorologa, otkrio kada nam stižu PLJUSKOVI I NAOBLAČENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu na svom Fejsbuk profilu, i pojasnio je kakvo nas vreme čeka u poslednjoj nedelji oktobra.

Kako je istakao danas će vreme biti pretežno suvo, a toplo vreme se nastavlja i početkom sledeće sedmice.

- Posle vrlo vetrovite subote u nedelju znatno prijatnije vreme uz slabiji vetar i znatno više sunca. Samo ponegde može biti retke pojave prolazne kiše ili pljuska. Vetar uglavnom slab, zapadni. Dnevni maksimum od +18 do +26 stepeni Celzijusa. Početkom naredne nedelje suvo i relativno toplo, dok će u utorak ponovo biti i vrlo vetrovito uz jak, povremen i vrlo jak južni vetar ali se udari kao juče ipak ne očekuju. Temperature znatno iznad proseka i u utorak će lokalno biti i oko +28 stepeni Celzijusa. Krajem dana u utorak na zapadu, jugozapadu i severozpadu regiona naoblačenje sa kišom i pljuskovima - napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

Dodaje da će se ovo naoblačenje u noći ka sredi i u sredu tokom dana proširiti nad središnje i severne predele, dok će nad istoku i jugoistoku kiše opet biti vrlo malo.

- Južni vetar će u sredu prestati i okrenuti na slab do umeren, severozapadni. U sredu dnevni maksimum od +14 na zapadu do oko +24 na istoku regiona. U četvrtak maksimum uglavnom od +17 do +24 stepena Celzijusa, ponegde uz pojavu kiše ali će dominirati suvo vreme. U petak se očekuje premeštanje malo jačeg hladnog fronta koji bi u toku dana uslovio naoblačenje sa kišom i pljuskovima uz okretanje vetra na severozapadni koji u zoni fronta na kratko može biti i vrlo jak. Dnenvi maksimum u petka od oko +12 na severozapadu do oko +22 na jugoistoku regiona. Već za naredni vikend ponovo stabilizacija i otopljenje uz maksimume od +17 do +22 stepena Celzijusa, što je znatno iznad proseka za kraj oktobra - istakao je on.

Dugoročno, posle 31.10. stoji trend postepenog zahlađenja koje bi vratilo temperature u okvire proseka uz početak pravog jesenjeg vremena uz kišu u nižim i sneg u višim planinama. Videćemo hoće li se taj trend održati, za sada on već nekoliko dana stoji na ansamble nizu GFS-a i ECMWF-a tako da trenutno bez obzira na udaljenost termina ima dosta visoku verovantoću osvarenja.

- Do kraja meseca svakako znatno toplije od proseka ali uz čestu pojavu kiše, koja će najobilina biti u zaleđu Jadrana, dok će je najmanje biti nad fenskim delovima istočne polovine regiona - pojasnio je između ostalog Čubrilo.

Kurir.rs