OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Poznati meteorolog do detalja otkrio šta nas čeka, a pomenuo i prvi SNEG!

Meteorolog Ivan Ristić objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Vazdušni pritisak polako raste što će usloviti kratkotrajnu stabilizaciju vremena u ponedeljak i utorak, 23. i 24. oktobra. Preovladjivaće pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7°C do 14°C a najviša dnevna od 22°C do 26°C u ponedeljak i 24°C do 28°C u utorak kada će početi da duva slab i umeren južni i jugozapadni vetar - napisao je meteorolog i dodao:

- U sredu i petak, 25. i 27. oktobra talasi vlažnog i svežijeg vazduha sa zapada usloviće prolazna naoblačenja sa kišom najpre na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Sa prolaskom fronta vetar u kratkotrajnom skretanju na umeren zapadni i severozapadni. Temperatura od srede će biti u manjem padu i najviša dnevna biće od 20°C do 25°C u mestima gde bude više oblaka i kiše za nekoliko stepeni niža.

Podsetimo, meteorolozi su najavili da nas do kraja oktobra čekaju temperature do 22 stepena Celzijusa, a meteorolog Ivan Ristić je nedavno najavio da će prvi sneg pasti sredinom decembra.

- Krajem oktobra normalne tempretaure su od 14-20 stepeni, i one su blizu tih granica. Temperature će biti isto 20 stepeni kao i u ponedeljak i utorak ove nedelje. Ova zima će biti drugačija. Očekujem prvi sneg oko 15. decembra, ali ne bi me iznenadilo da se sneg javi malo ranije. Kraj decembra i januar će verovatno doneti pravu zimu, sa obilnim snežnim padavinama i pravim zimskim danima - kazao je Ristić na Kurir televiziji.

