MARKOVIĆI ŽIVE KAO PODSTANARI, DETE LEČE U BEOGRADU, A STAN "PLATILI" 530 DINARA! Ovo su priče dobitnica stanova na nagradnoj igri

Vesna Dotlić (58) iz Pančeva je za 398 dinara dobila dvosoban stan u Zemunskim kapijama u drugom izvlačenju u drugom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", dok je Milica Marković iz Kragujevca jednoiposoban stan dobila za 330 dinara!

Milica Marković kaže za Kurir da je tokom drugog izvlačenja u subotu bila van kuće te i da nije ni sanjala da će dobiti stan.

- Bilo je potpuno neočekivano. Od roditelja sam saznala da sam dobila stan. Još uvek nisam svesna toga, ali sam presrećna što smo baš mi dobili nekretninu. Ja i suprug u Kragujevcu živimo kao podstanari. Imamo dete od četiri i po godine koje boluje od retke genetske bolesti. Leči se na Institutu za majku i dete u Beogradu - priča skromno Markovićeva i dodaje:

foto: Printscreen/RTS

- Završila sam srednju ekonomsku školu, a radim u predškolskoj ustanovi, dok je suprug master biolog, a radi u kladionici. Sigurna sam da će nam ovaj stan mnogo značiti, ali još uvek ne znamo šta ćemo s njim. Velika je to odluka i daćemo sebi malo vremena da razmislimo, a onda i da sednemo i da vidimo šta je najbolje.

Vesna Dotlić radi u banci kao savetnik prodaje kredita i kaže za naš list da je od sina saznala da je dobila dvosoban stan.

- Vraćala sam se sa terena i bila u gradskom prevozu. Odjednom zvoni telefon, zovu me deca. Kreće da zvoni i drugi telefon, pomislila sam na najgore. Javila sam se sinu i on oduševljeno kaže da su me izvukli na nagradnoj igri. U onom šoku sam samo rekla da sam u gradskom pervozu i da ćemo pričati kada stignem kući. Kad sam došla izvlačenje je već bilo završeno, pa smo u neverici vraćali da proverimo da li sam to ja - kroz osmeh nam priča Dotlićeva pa nastavlja:

Srećna dobitnica Vesna Dotlić sa porodicom foto: Privatna Arhiva

- Ni tada nisam mogla da se uverim pa sam tražila taj dobitni kod na telefonu i tek tad sam shvatila šta se desilo. Šok je bio još veći, a onda su stizale i čestitke rodbine, prijatelja, komšija, mojih klijenata.

Vesna ističe i da su se u kući okupili samo oni, ali da će se slavlje nastaviti narednih dana.

- Sada zovu oni koji nisu stigli i polako postajem svesna toga da sam dobila nekretninu. Bila sam uporna, redovno sam skenirala račune od samog početka, a nisam prestajala ni preko leta. Dobitni račun je bio od 398 dinara koji sam skrenirala prošle nedelje. Za te pare sam pazarila u prodavnici jedan artikal i to je bio kilogram nekih čokoladica koje sam poklonila jednom detetu.

Račun nisam odmah skenirala već sam stavila u torbicu. Sutradan smo imali svadbu, pa sam tek u nedelju skenirala taj i još neki. Evo i sinoć posle izvlačenja sam skenirala još koji. Kažem, neka, ima još izvlačenja.

Naša sagovornica kaže i da kada bi skenirala račune suprug bi govorio: "Nije valjda da čekaš stan".

- Ja bih uvek rekla da će doći i mojih pet minuta i evo došlo je. Nas petoro živi u porodičnoj kući, imamo troje odrasle dece i mislimo da će nam ovaj stan pomnoći da ih obezbedimo. Nismo razmišljali previše o tome, ali nakon potpisivanja ugovora kada se stiša uzbuđenje ćemo porazgovarati o planovima.

Kurir.rs/ A. Kocić