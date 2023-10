SNAJI DALA BUBREG: Gore mreže zbog poteza svekrve na 270 km od Beograda! Svi žele da vide ko su one i evo! Ovo su njih dve! (FOTO)

Jedna drugačija priča o svekrvi i snaji postala je preko noći priča koja je oduševila Balkan i to sa razlogom. Mladoj devojci koja se godinama borila sa opakom bolešću život je spasla svekrva. Donirajući joj bubreg pokazala je kako izgleda odnos pun ljubavi i poštovanja.

Saliha Delić (54) iz iz Željeznog Polja kod Žepča u Bosni i Hercegovini odlučila je da donira bubreg svojoj snaji Aiši Delić (33) i tako joj pomogne da normalno i spokojni živi u braku sa njenim sinom. Kako je istakla, sama se ponudila i zbog svoje ponude nikada nije zažalila.

Aiša Delić vodila je desetogodišnju borbu s teškom bolešću bubrega, koja je započela još 2012. godine - i pre nego što se udala za svog supruga. Zbog cele situacije, priznaje Saliha da je najpre bila dilema da li će je njen sin oženiti ili ne.

"On nas je pitao da li nam to smeta, mi smo mu naravno rekli da ne smeta. Tada sam mu rekla 'možeš ti i potpuno zdravu da dovedeš pa da upadneš u iskušenje da se razboli, a može se isto i tebi desiti'. Tako da smo mu rekli da ako je on rešio problem ne postoji", rekla je Saliha.

A onda je u nekim godinama nakon zajedničkog života došlo i do ideje o transplantaciji bubrega, gde se Saliha bez razmišljanja ponudila. Iako na prvu ni sin ni snaja nisu verovali, te su mislili da Saliha sve to samo onako govori, kao majka, ona je ipak bila ozbiljna.

"Njoj je malo i bilo glupo, gde da joj ja dajem, ali je jednog dana došla i rekla: 'Pa, da li bi mi dala?' Pa, kćeri, bih ti dala, od prvog dana sam ti rekla da bih", prepričava Saliha za Jutjub kanal "Tatabrada.tv".

Nakon 10 godina novi život

Na transplantaciju se zbog svih uslova koji su se morali ispuniti čekalo nekoliko godina. Ipak, nakon deset godina patnje, Aiši je napokon pružena nova šansa. Dana 13. septembra 2023. obavljena je transplantacija bubrega u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Nakon transplantacije, Saliha se ubrzo oporavila i došla kući, a Aiša je izašla nešto kasnije. Ona sada, za razliku od svoje svekrve ima česte i redovne kontrole, ali su je lekari ohrabrili time da sve teče normalno i da su nalazi uredni. Iako se donekle podrazumeva da su snaje i svekrve na ratnoj nozi, Saliha objašnjava da takav princip nikad nije želela da usvoji.

"Pre je važilo da je snaja niko i ništa u kući, što se meni nikad nije sviđalo. Ja sam obe snaje prihvatila kao svoju decu. Kod nekih majki se valjda rodi neka ljubomora, pa se možda takmiče sa ženama. Ali ljubav prema majci i prema supruzi je drugačija vrsta. One vole moje sinove, pa i ja njih volim i prihvatila sam ih kao ćerke" priznala je Saliha.

Priča o Aiši i Salihi Delić najpre je objavljena na Fejsbuku, kada se brzinom svetlosti raširila po čitavom Balkanu i podsetila mnoge kako izgleda ljudska dobrota. Aiša je dobila novi život, i kako svekrva kaže, već razmišlja o proširenju porodice.

