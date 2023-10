STIŽU PRLJAVE KIŠE, PESAK IZ SAHARE I NESTABILNO VREME: Evo šta nas čeka do kraja oktobra - Otkriveno kada stiže PRAVA JESEN

Sedmica pred nama biće natprosečna topla, ali i promenljiva, pa nas očekuje red kiše, red sunca, a manje-više takva vremenska situacija očekuje se i do kraja oktobra.

Prva dva dana proteći će u znaku sunčanijeg vremena, u utorak i uz umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura biće danas od 21 do 25°C, u Beogradu do 23°C.

Sutra se očekuje jačanje ciklona sa zapada i pojačanje južnog strujanja, pa će sa severa Afrike stići još toplija vazdušna masa.

Maksimalna temperatura biće u utorak od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C. Krajem dana i tokom noći u severmim predelima očekuje jače naoblačenje. U sredu u svim predelima Srbije očekuje se prolazna kiša, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom.

U drugoj polovini sedmice malo svežije i kišovitije

U četvrtak se očekuje suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U petak sledi novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Tada će se preko centralne Evrope premeštati centar veoma snažnog ciklona, a on će Srbiji doneti veoma vetrovito vreme, uz olujne udare južnog i jugozapadnog vetra.

Za vikend promenljivo

Vremenska prognoza za vikend nam predviđa promenljivo oblačno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se prolazno očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Iako se u drugoj polovini sedmice očekuje malo svežije, ostaće i dalje natprosečno toplo za kraj oktobra, uz maksimalne temperature od 20 do 25°C, a relativno toplo za sredinu jeseni biće i tokom noći, neretko uz minimalne temperature koje neće padati ispod 15°C, a sve zbog veoma izraženog južnog strujanja sa kojim će osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike stizati i čestice peska iz Sahare.

Pesak iz Sahare i prljava kiša

Zbog prisustva peska u atmosferi, padavine koje se očekuju tokom ove sedmice, ali i do samog kraja oktobra sadržaće te čestice, pa se očekuje prljava kiša.

I sam kraj oktobra proteći će u znaku veoma toplog vremena.

Prosek maksimalne temperature za kraj oktobra u Srbiji je od 14 do 18°C, tako da će one do kraja meseca biti više i za sedam stepeni, tokom pojedinih dana i za 10 stepeni od uobičajenog proseka.

Vreme nalik jesenjem početkom novembra

Prema trenutnim prognozama početak novembra doneće postepeni pad temperature, ali ostaje i dalje natprosečno toplo.

Ipak, nakon što će do kraja oktobra vreme biti više nalik prolećnom, početkom novembra sve više će poprimiti karakteristike jeseni.

(Kurir.rs/Telegraf)