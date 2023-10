UČENICI UMETNIČKIH ŠKOLA ODUŠEVILI POSETIOCE SAJMA OBRAZOVANJA: Jedna mašina im posebno privukla pažnju! Evo o čemu je se radi!

Na štandu Ministarstva prosvete u Hali 2 danas se predstavljaju učenici i nastavnici Gimnazije „Laza Kostić” iz Novog Sada, Škole primenjenih umetnosti iz Šapca, Umetničke škole iz Niša, Filološke gimnazije i Grafičko-medijske škole iz Beograda.

Učenici su se potrudili da deo iz školske svakodnevnice prikažu brojnim posetiocima Sajma obrazovanja.

Na sajmu smo zatekli i Ljubicu Rakić, koja pohađa umetničku školu u Nišu.

- Mi smo danas na sajmu izlagali razne radionice koje predstavljaju svaki naš smer. Mi imamo četiri smera, grafički dizajn, dizajn enterijera, dizajn tekstila ili kostimografiju - objasnila je ona.

Đaci ove škole doneli su i jednu zanimljivu spravu.

- Ovo je mašina za crtanje, koristila se u renesansi u 16. veku. Veliki majstori, među kojima je i Leonardo da Vinči, su sve to koristili da bi uradili njihove poznate portrete uljem. Mašina se sastoji iz dva dela, imamo deo sa staklom i deo sa rupicom, poput naočara izgleda, kroz koju se gleda. Sada je tako, jedna osoba koja slika, bi gledala kroz tu rupicu jednim okom, dok bi druga osoba pozirala iza stakla. Osoba koja crta bi gledala kroz tu rupicu i posmatrala osobine i karakteristike osobe iza stakla. I to je cela poenta. Posle bi ti majstori, kada bi to završavalo, te slike premazali i krenuli da boje i da rade bojama. Mi to ne radimo, mi samo preslikavamo papirom, brzo skiciramo - navela je Ljubica.

Inače, svako ko dođe na Sajam obrazovanja i poseti ih može i da napravi svoj portret.

- Tačno tako, možemo mi da ga naslikamo ili on, ako želi, nekog od nas ili nekog prijatelja svog, sve je dozvoljeno, sve je slobodno - zaključula je naša sagovornica.

Kako su za Kurir objasnili iz Ministarstva prosvete, koje je pokrovitelj Sajma obrazovanja, posetioci će danas imati priliku da kroz celodnevni program naših umetničkih škola vide kako nastaju slike naših učenika, upoznaju se sa scenskom i audio-vizuelnom umetnošću i digitalnom grafikom koju uče i stvaraju.

Iz ministartstva su precizirali i da su na Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava na štandu Ministarstva prosvete danas se predstavile srednje škole, kao i institucije i drugi partneri angažovani na projektima iz oblasti obrazovanja. Posetioci Sajma imali su priliku da se kroz program umetničkih škola upoznaju sa likovnim stvaralaštvom učenika, sa scenskom i audio-vizuelnom umetnošću i digitalnom grafikom.

Na štandu Ministarstva prosvete tokom prepodneva predstavili su se učenici koji pohađaju specijalizovani smer za scensku i audio-vizuelnu umetnost i njihovi nastavnici. Ovaj smer u Gimnaziji „Laza Кostić“ postoji od školske 2020/2021. godine i do sada su upisane četiri generacije učenika ovog smera. Oni su publici, između ostalog, predstavili kako radi Zootrop, jedan od prvih uređaja koji je napravljen da bi stvarao pokretne slike.

Učenici i nastavnici iz Škole primenjenih umetnosti iz Šapca, izložili su umetničke radove i produkte koje su delo učenika koji pohađaju obrazovne profile - stilski krojač, grnčar, firmopisac - kaligraf, aranžer, konzervator umetničkih dobara, juvelir umetničkih dobara i graver umetničkih dobara.

Posetioci su mogli da vide kako izgleda proces izrade keramičkih posuda na grnčarskom točku, kako se ispisuju kaligrafski inicijali. Štand Ministarstva prosvete krasio slogan škole „Umetnost je tvoj vodič, stvaranje je tvoja snaga“, koji je osmislio učenik Luka Vojnović, a za koji je danas i nagrađen.

Na štandu Ministarstva prosvete predstavljeni su učenički radovi Umetničke škole iz Niša. Organizovane su radionice crtanja - Direrova radionica, Fraktali i Mesečeva forma. Osim toga, pokazali su i umeće u pravljenju maski za mobilne telefone.

Takođe, tokom dana predstaviće se i Filološka gimnazija i Grafičko-medijska škola iz Beograda.

Roditelji, učenici i nastavnici imali su danas priliku da u Кonferencijskoj sali učestvuju u radionicama na temu prava i obaveza učenika, roditelja i nastavnika. O ovim temama sa posetiocima Sajma razgovarali su prosvetni inspektori.

U saradnji sa UNICEF, UNDP i uz podršku Delegacije Evropske unije u Кonferencijskoj sali održana je Кonsultativna radionica na temu nacrta Okvira digitalnih kompetencija - nastavnik za digitalno doba 2023. Taj Okvir je kreiran sa ciljem da podrži nastavnike u procesu primene digitalnih koncepata, alata i sadržaja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.

U dokumentu su navedena i definisana znanja i veštine koji čine digitalne kompetencije nastavničke profesije, u skladu sa trendovima razvoja obrazovne tehnologije. Predstavljen je i STEAM izazov za srednjoškolce, koji se sprovodi uz podršku UNDP i Fondacije „Petlja“ čiji je cilj rešavanje lokalnih problema uz primenu digitalnih tehnologija i podataka.

U Кonferencijskoj sali održaće se Кonsultativna radionica sa direktorima gimnazija koje imaju umetnička odeljenja, saopštili su iz ministarstva.

Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava traje do 29. oktobra

