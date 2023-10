"POSVAĐAN SAM S KOMŠIJOM, ALI SADA NEKO TO ZLOUPOTREBLJAVA I RADI OVO!" Čovek na mukama, ne zna šta će zbog komšijske svađe!

Pojedini građani muku muče s nekim komšijama, a neki čak i ne govore međusobno.

Jedan čovek požalio se na društvenim mrežama da ima problema sa komšijom, ali i da neko to koristi i komšiji pravi štetu kako bi komšija mislio da je on kriv.

- Posvađan sam sa komšijom i sada to neko zloupotrebljava pa tom komšiji pravi štetu na automobili, a komšija sumnja na mene. Kako otkriti toga što to radi? - požalio se on u grupi "Pravna Pomoć".

On je dodao da nije takav čovek i da on ne želi da komšija sumnja na njega.

- Sada se ti i sused udružite i čekajte ga, eto ti prilike da budeš dobar sa komšijom - navodi se u jednom od komentara.

Dobio je i savet da postavi kamere.

- Strašno čime se sve ljudi bave - napisao je jedan korisnik.

Kurir.rs