EVO KAKO ĆE IZGLEDATI PORUKA KOJU ĆE TE DOBITI PRILIKOM NESTANKA DETETA! Stručnjaci: Sistem se neće paliti u svim situacijama

Građani Srbije juče su na svoje mobilne telefone dobili prvu SMS poruku od sistema "Pronađi me" koji je juče i počeo s radom.

Reč je o sistemu za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica. Takve poruke će ubuduće stizati kad god potraga bude raspisana.

SMS poruke su deo prve faze sistema u kojoj su ključni mediji i Javno preduzeće Putevi Srbije.

Maja Jovanović, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima I predsednik NAOS-a i Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli značaja ovog sistema.

- Bezbednost dece je prioritet i samim tim ovakav jedan sistem mora biti u prioritetima kada govorimo o bezbednosti dece na bilo kom nivou. Zaista je bilo potrebno mnogo vremena da to dođe na jednu pravu razinu i da imamo jednu jako dobro situaciju gde prilikom nestanka deteta možemo da podignemo čitavu javnost na noge. Da damo jedan veliki signal da je jedno dete nestalo - rekla je Jovanović.

Jovanović navodi da su prvi sati od nestanka deteta najvažniji.

- Nadam se da nećemo imati prilike da koristimo ovaj sistem, ali ako uzmemo u obzir protekli period i godine i vidimo koliko nam dece nestaje, itekako verujem u ovaj sistem. Nadam se da ćemo imati veliku podršku i olakšan proces pronalska dece. Kada pogledamo sistem će se oglašavati na pola sata, a to podržavam jer su prvi sati kod nestanka dece i osoba su najbitniji. Imali smo brojne primere koliko samo može da se u 15 minuta transformiše izgled deteta do neprepoznatljivosti - navela je Jovanović i dodala:

- Osim toga smanjujemo mogućnost nekome da dođe na ideju otmice. Samim tim stavljamo jedan taster, upitnik, da li će u momentu razmišljati kao pre ovog sistema i da li će shvatiti koliko smo ozbiljno otišli u procesu pronalska dece prilikom bilo kakve nedozvoljene kriminalne radnje.

Radenković smatra da se sistem neće paliti baš u svim situacijama.

- Ovaj sistem se koristi u specifičnim situacijama. Postoje različita mišljenja o tome kada on treba da se aktivira. Mislim da oko 18 zemalja koriste ovaj sistem danas i nigde to nije ujednačeno. Ali postoje određeni kriterijumi koji se razmatraju kada se on aktivira. Da se aktivira svaki put kada neko dete nestane, naravno ne pričamo o deci ispod 13 godina jer bi po meni uvek trebalo za njih da se alarmira. Ali pričamo o maloletnim licima koja su pobegla od kuće. Ovaj sistem ne može svaki put da se aktivira jer onda gubi smisao - rekao je.

Radenković je potom otkrio kako će izgledati i šta će sadržati poruka prilikom nestanka deteta.

- U toj poruci odnosno obaveštenju biće slika deteta, kako je obučeno, lični opis, određene karakteristike, gde je poslednji put viđeno i kome treba da se javimo.

