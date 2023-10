EVO ZAŠTO JE UČEŠĆE VOJSKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM MISIJAMA KORISNO: Životić do detalja objasnio, a jedna stvar je posebno važna!

Učešće Vojske Srbije u međunarodnim misijama je višestruko korisno. Pored sticanja novih znanja i veština dobija se na interoperabilnosti naših snaga sa snagama Evropske unije, kaže za Kurir Ilija Životić, stručnjak za bezbednost.

- Same pripreme u kojima se izvode vežbe sa stranim partnerima doprinose sticanju novih znanja i veština naših vojnika. Zatim dobija se na interoperabilnosti naših snaga sa snagama iz EU. Ukoliko se na našoj teritoriji desi neka velika katastrofa koju ne možemo sami da saniramo logično je da ćemo pozvati u pomoć one koji su nam najbliži, a to su vojske Evropske unije. Tada kada su minuti važni za ljudske živote, najvažnija je sinergija delovanja odnosno da su sredstva veze, postupci, procedure i protokoli međusobno usklađeni - objašnjava Životić.

Naš sagovornik ističe i da vojne misije imaju i politički, ali i ekonomski momenat zajedništva.

- Učešće u ovakvim misijama nam daje kvalifikaciju partnera od poverenja što se dalje preslikava na političku scenu, dolazak investitora iz Evropkse unije itd... .Interoperabilnost nam pomaže, naravno, i da naši momci na bolji kvalitetniji i efikasniji način mogu da pomognu i državama EU kada se desi nešto nepredviđeno, na primer, požari, poplave koje su bile u Grčkoj, Makedoniji - navodi Životić.

Podsetimo, Medicinski tim Vojske Srbije koji je od aprila bio angažovan u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike vratio se u Srbiju nakon uspešnog završetka učešća u misiji.

Kako su saopštili iz Ministarstva odbrane, naš tim je u prethodnih šest meseci uspešno realizovao sve zadatke na preventivnoj medicinskoj zaštiti i lečenju povređenih i obolelih pripadnika snaga u misiji u Centralnoafričkoj Republici i tako na najbolji način prezentovao profesionalizam i osposobljenost sanitetske službe Vojske Srbije.

