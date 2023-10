RELJA BIO 6 MESECI NA ŠRI LANKI, VRATIO SE 4 KILA LAKŠI: Učio decu engleski, tukao se s majmunima, a ovo ne može da zaboravi! FOTO

Napala me je grupa majmuna! Hodao sam normalno, a onda sam naleteo na jednog majmuna, ubrzo su krenuli da dolaze i ostali koji su me opkolili! Sva sreća, imao sam u ruci neki štap kojim sam mahao i udarao o pod i tako ih oterao, priseća se za Kurir situacije koju je nedavno doživeo na Šri Lanki mladi Novosađanin Relja Jovanović (21)!

I dok mnogi mladići njegovih godina razmišljaju o izlascima, igricama, novcu, ovaj mladić rešio je da se upusti u šestonedeljnu pustolovinu. Otputovao je čak 7.072 kilometra kako bi volontirao i predavao deci engleski jezik u ovoj ostrvskoj državi Južne Azije. U gradu Avisavela, na pedesetak kilometara istočno od prestonice Kolombo, boravio je šest nedelja, a u Srbiju se vratio 15. septembra sa četiri kilograma manje.

Relja sa učenicima foto: Privatna Arhiva

Život na ljutom pirinču i povrću

Meštani jedu samo pirinač i povrće, a tokom boravka na Šri Lanki pojeo je, kako kaže, svega 500 grama mesa! Njihova hrana je jako ljuta i nije mogao da je jede kada stave lokalne začine.

foto: Privatna Arhiva

Relja, inače volontira u AIESEC, preko kog je i otišao u ovu državu, gde je predavao deci engleski jezik u školi i vodio debate s tinejdžerima u drugoj ustanovi.

- Mlađoj deci, uzrasta od osam do dvanaest godina, predavao sam engleski jezik, a pored toga sam vodio debate sa starijom decom. To su privatne škole, a u ovoj gde su starija deca bude ih po 300 u jednoj učionici, nema ni ventilacije, jako je vruće.. Ova škola za mlađe je novija i lepo izgleda to što su napravili - priča nam Relja, koji je student treće godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a u Avisaveli ga je ugostila porodica koja drži jednu od škola engleskog jezika u kojoj je predavao.

Upoznao prijatelje za ceo život foto: Privatna Arhiva

Kaže da su ga se deca na početku bojala, ali s vremenom je sve bilo u redu, pa im je i rastanak teško pao.

1 / 14 Foto: Privatna Arhiva

- Svašta sam video tamo. Ljudi se me zaustavljali na ulici da se slikaju sa mnom, zato što sam beo. Dnevno sam viđao po 10 majmuna, dešavalo se da slon zaustavi saobraćaj, pa moramo da stanemo i sačekamo. Ima ih jako puno. Nisam video nijednu zmiju, a očekivao sam da ću ih videti. To je siromašna država, ali su oni jako srećni, ako su na plaži, oni zauzmu recimo 50 metara, njih 300 se igra u tih 50 metara - priseća se on.

Majmuni vrebaju na svakom koraku foto: Privatna Arhiva

Lepe uspomene Prijateljstva za ceo život Relja kaže da nosi i dosta lepih uspomena, kao i da bi voleo da tamo volontira i otputuje ponovo. - Sklopio sam prijateljstva za ceo život, upoznao nove kulture i na samo jednoj slici koju sam vam poslao možete da vidite 10 različitih država. Drugarica iz Belgije je već bukirala let za 17. novembar da dođe u Srbiju - ponosan je on.

foto: Privatna Arhiva

Poštuju strance

Relji je bilo neobično to i što su mu meštani Šri Lanke ustajali u autobusu, zato što je stranac.

- Što se tiče nekih cena, sve što je lokalno - to je jeftino. Recimo, putovao sam 10 sati tamo i platio sam autobusku kartu 2,5 evra, autobusi su im šareni, puštaju muziku, potpuno je drugačije nego u Srbiji. Velike paukove sam redovno viđao, a napali su me i majmuni. Opkolili su me, branio sam se štapom, posle, kad su se razbežali, morao sam da idem drugim putem - prepričava svoje nezaboravno iskustvo ovaj momak i dodaje:

- S majmunima se ne treba šaliti. Moju drugaricu su baš napali, imala je hranu sa sobom, hodala je ulicom i skočio je majmun na nju i ujeo je!

Crvene oči u mraku Strah u kostima već prve noći Sagovornik Kurira kaže i da se prvu noć na Šri Lanki uplašio kad je bio u glavnom gradu. - Oni imaju neku biljku koju žvaću, kao da je duvan neki. Cela usta su im crvena i oči im postanu crvene.. Neki čovek je krenuo da priča u dva ujutru s crvenim ustima i crvenim očima, i to me je baš uplašio. Tek kasnije sam saznao od lokalaca da je to neka njihova biljka - priča on.

Kurir.rs/ Mina Branković