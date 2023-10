MINISTAR MEMIĆ O SJAJNOM RADU MINISTARSTVA TURIZMA I OMLADINE: Najuspešnija godina, prvi put više od 2 miliona stranih gostiju!

Ministar turizma i omladine u Vladi Srbije Husein Memić objavio je rezultate prve godine rada njegovog ministarstva i istakao da "za razliku od mnogih evropskih zemalja koje ni tokom 2023. godine neće dostići prepandemijske rezultate u turizmu, Srbija je još protekle godine postigla taj cilj, a ove godine nastavlja da beleži nove rekorde u svim ključnim parametrima".

- Ovo će biti najuspešnija godina za turizam Srbije jer je zaključno sa današnjim danom, prema podacima Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (CIS), turistički promet u odnosu na proteklu godinu povećan za 9 odsto kako u ukupnim dolascima, tako i u noćenjima - podvukao je ministar Memić:

Ministar Husein Memić foto: MTO

- Još važnije, sa velikom izvesnošću možemo reći da je 2023. godina u kojoj će prvi put biti premašen broj od 2 miliona stranih gostiju. Takav rezultat dugujemo činjenici da je stranih turista u 2023. za čak četvrtinu više nego lane.

Dodao je da je trend povećanja gostiju je primetan sa svih vodećih tržišta, a najbrže rastuće je kinesko sa rastom broja gostiju od 215 odsto i noćenja od 57 odsto u prvih osam meseci.

- I možda najvažnija vest je da je broj stranih gostiju premašio broj domaćih, i to u odnosu 50,1% prema 49,1%, pokazuju podaci CIS-a, što je jedan od najvažnijih parametara razvoja turističkog sektora.

Najveća ulaganja države u turističku infrastrukturu

U prvih osam meseci ove godine devizni priliv od turizma je iznosio 1,6 milijardi evra i bio za 9 odsto veći u odnosu na isti period protekle godine koja je po prihodima od stranih turista bila rekordna, naglasio je ministar, a ovu godinu su obeležila i ubedljivo najveća do sada ulaganja države u turističku infrastrukturu u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, od kojih je jedna milijarda namenjena za kapitalne projekte na Podunavlju.

Beograd je omiljena destinacija za strane turiste foto: Dragana Udovičić

- U toku su radovi na izgradnji sportsko-rekreativnog centra sa auto-kampom u Kovinu, kao i na uređenju sportsko-rekreativnog kompleksa duž keja u Novom Sadu. Početkom novembra počinju radovi na izgradnji biciklističke staze od Vračevog Gaja do Stare Palanke i od tvrđave Ram do Srebrnog jezera. Do kraja godine očekujemo da će startovati i pripremni radovi za izgradnju marine na Srebrnom jezeru - konstatovao je sa zadovoljstvom Memić:

Veća zaštita putnika Naglasio bih i da su od 1. oktobra turističke agencije u obavezi da u Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma evidentiraju sva prodata putovanja, garancije putovanja, kao i sve ugovore sa trećim licima, što će nadležnima u realnom vremenu omogućiti uvid u svaki prodati aranžman. foto: Stefan Jokic Ovaj sistem će doprineti većoj zaštiti prava putnika koji će imati mogućnost da lično provere validnost izdate garancije putovanja.

- Nedavno je počeo sa radom akva park sa spa centrom na Paliću koji je najveće državno ulaganje u turističku infrastrukturu Vojvodine u poslednjih 30 godina i koji će biti okosnica razvoja velnes i spa turizma u ovom delu zemlje.

Država je i tokom 2023. godine nastavila da stimuliše domaći turizam kroz podeljenih 265 hiljada vaučera za odmor u Srbiji koji će građani moći da se iskoriste do 20. novembra ove godine.

Vrnjačka Banja je interesantna i stranim i domaćim turistima foto: kurir tv

- Istakao bih da je zahvaljujući pojačanom nadzoru Sektora turističke inspekcije u prva tri kvartala ove godine povećan broj fizičkih lica koji pružaju usluge smeštaja za 25 odsto, što je veliki doprinos u borbi protiv sive ekonomije.

Kapitalni projekti za omladinu

Ove godine smo u sektoru omladine bili usmereni na više frontova, ali bih posebno izdvojio da je ministarstvo zaključilo ugovore u vrednosti od 180 miliona dinara sa lokalnim samoupravama Subotice, Sombora, Niša i Novog Pazara za izgradnju omladinskih centara, što su projekti od kapitalnog znacaja. U prva tri grada će biti adaptirani prostori, dok se u Novom Pazaru iz temelja pravi novi omladinski centar sa tri hiljade kvadrata koji će biti jedan od najvećih u ovom delu Evrope i onakav kakvog zaslužuje grad u kome je polovina populacije mlađa od trideset godina, naveo je ministar.

- Tokom 2023. godine smo raspisali pet konkursa usmerenih ka mladima i odobrili skoro 270 miliona dinara za oko 170 projekata mladih u Srbiji. Blizu 90% odobrenih projekata realizovaće se van teritorije Beograda.

Početkom oktobra, ministarstvo je raspisalo poseban konkurs usmeren na poboljšanje mentalnog zdravlja mladih u lokalnim sredinama za koji je opredeljeno skoro 27 miliona dinara. Pored toga, usvojena je usvojena je Strategija za mlade za period od 2023. do 2030. godine, kao i prvi Akcioni plan do 2025. godine kojim je država opredelila skoro 11 milijardi dinara za konkretne mere poboljšanja položaja mladih u našoj zemlji.

Savet za mlade, kao vrlo važan instrument direktne komunikacije između predstavnika mladih i nadležnih državnih organa, od januara do oktobra ove godine održao je čak tri sednice, dok je jedna bila posvećena bezbednosti i mentalnom zdravlju mladih.

- Pored navedenih aktivnosti, imali smo veliki broj neposrednih obilazaka i susreta sa predstavnicima mladih. Upravo ti kontakti su me uverili da su mladi u našoj zemlji grupa kojoj je potrebno samo malo podrške kako bi napravili neverovatne rezultate. Ministarstvo, moj tim i ja lično ćemo nastaviti i u narednom periodu da dajemo posebnu podršku mladima jer su oni ravnopravan partner državi u kreiranju odluka koje ih se lično tiču - zaključio je ministar Husein Memić.

Kurir.rs