DECA DO 15 GODINA NAJUGROŽENIJA ZBOG NAGLE PROMENE VREMENA! Dr Obradović otkriva zašto glavobolja i anksioznost pogađaju baš njih

Neraspoloženi ste, sve vas boli, jedva ste ustali iz kreveta ili vam se samo spava. "To ti je zbog promene vremena". Koliko puta ste čuli ove reči kada dođe do naglog pada temperature, kao što je to slučaj ovih dana. Posledice promene vremena posebno osećaju osobe koje boluju od neke hronične bolesti, ali one imaju uticaj i na sasvim zdrave ljude.