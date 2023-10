LETO U OKTOBRU, PA POTPUNI PREOKRET VREMENA! Čekaju nas sumanute temperature, evo kada stiže POGORŠANJE

Nalazimo se na samom kraju oktobra, a vremenski uslovi skoro su pa letnji. Uskoro sledi i novi preokret vremena.

Nakon prvog dana uz nestabilnije vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, drugi dan vikenda protiče u znaku sunčanog i veoma toplog vremena za ovo doba godine.

Već u podne temperatura u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru dostigla je letnjih 25°C.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 21 do 25°C. Zlatibor meri 19°C, Sjenica 18°C, a Kopaonik 12°C.

I u nastavku dana u Srbiji se očekuje sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Kao i danas, Srbija će i u ponedeljak biti pod uticajem nešto povišenog vazdušnog pritiska, uz sunčano vreme, a biće i pod uticajem termičkog grebena, pa će sa Mediterana i sa juga i dalje pristizati veoma topla vazdušna masa.

U Srbiji će i u ponedeljak biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ali će jutro biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Jutarnja temperatura biće od 4°C na jugu do 12°C na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna od 23 do 27°C, u Beogradu do 26°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sam kraj oktobra od 13 do 17°C, one će danas i u naredna dva dana biti više i za 10 stepeni više od napomenutog proseka.

Tokom dana sve više jačaće ciklon sa zapada Evrope, pa se u Srbiji očekuje pad vazdušnog pritiska, na severu i zapadu i povećanje oblačnosti pred kraj dana i to će biti uvod u promenu vremena koja se očekuje u utorak.

U utorak se pod uticajem snažnog ciklona sa zapada Evrope, nad severom Italije očekuje formiranje sekundarniog ciklona, koji će se potom premeštati preko centrlane Evrope dalje na istok, a u sklopu njega očekuje se premeštanje i hladnog fronta.

Srbija će veći deo dana biti u prednjem delu ciklona i u toplom sektoru, pa se i dalje očekuje veoma toplo vreme, uz temperature od 22°C na severozapadu do 26°C na jugoistoku Evrope, u Negotinskoj Krajini malo hladnije, do 20°C.

Duvaće jak jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima.

Tokom dana očekuje se dalje povećanje oblačnosti. Posle podne u severnim i zapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a očekuje se i prodor svežije vazdušne mase.

Ipak, kao i tokom prethodnog prodora hladnog fronta, ni ovaj hladni front neće doneti jače zahlađanje.

Pri prodoru hladnog fronta lokalno su mogući izraženiji pljuskovi sa grmljavinom.

Već u sredu porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, pa će biti sunčano i malo svežije, ali i dalje natprosečno toplo. Očekuje se sunčano, samo još ujutro ponegde sa slabom kišom.

Maksimalna temperatura u sredu biće od 17 do 20°C, u Beogradu do 19°C.

U toku večeri i noći na jugu Srbije prolazno naoblačenje sa kišom.

U četvrtak sunčano i veoma toplo, samo na jugu i istoku uz više oblačnosti, ponegde sa kišom.

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 20°C.

U petak i tokom sledećeg vikenda zapadnu Evropu pogodiće serija veoma snažnih ciklona sa Atlantika sa orkanskim olujama. Pod uticajem ovih ciklona, u petak se ponovo nad severnom Italijim i severnim Jadranom očekuje formiranje sekundarnog ciklona, a naše područje biće u prednjem i toplom sektoru, uz pojačanu košavu i južna strujanja.

Već u petak u Srbiji jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Promenljivo vreme nastaviće se i tokom vikenda, ali i dalje vrlo toplo za početka novembra.

Jutarnja temperatura u petak i za vikend biće uglavnom od 10 do 15°C, a maksimalne dnevne od 18 do 22°C, u Beogradu oko 20°C.

Koliko su to vioske temperature za početak novembra, govore i podaci srednje jutarnje temperature koje u proseku iznose od 4 do 7°C, a dnevne od 11 do 15°C.

Dakle, početak novembra doneće i za sedam stepeni više temperature od proseka.

Prema trenutnim prognozama sve dok bude snažna aktivnost ciklona na Atlantiku i na zapadu Evrope, vreme u Srbiji biće natprosečno toplo, uz česta prolazna naoblačenja i bez onog pravog jesenjeg zahlađenja.

(Kurir.rs/Telegraf)