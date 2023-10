U SRBIJU STIŽE POGORŠANJE VREMENA: Sutra naoblačenje, a evo koje delove će pogoditi PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM! Jača snažan CIKLON

Nakon skoro pa letnjeg vikenda i današneg dana, uz temperature i preko 25°C, uskoro sledi preokret vremena.

Danas će sve više jačati ciklon iznad zapadne Evrope, pa se i u Srbiji očekuje pad vazdušnog pritiska i umereno naoblačenje, a sve to biće uvod u jaču promenu vremena tokom utorka.

U utorak se iznad severne Italije i severa Jadrana očekuje formiranje sekundarnog ciklona i on će se tokom dana premeštati dalje na severoistok preko centralne Evrope ka istočnoj Evropi.

foto: Petar Aleksić

Srbija će veći deo dana biti u prednjem delu ciklona i u njegovom toplom sektoru, pa će preovladavati snažna južna strujanja.

Dakle, u utorak se u Srbiji očekuje naoblačenje.

Posle podne u severnim i zapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 22°C na severozapadu do 26°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 24°C.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i višim od 80 km/h.

U većini predela očekuje se da padne od 5 do 15 litara kiše po kvadratnom metru, ponegde lokalno i više, naročito pri prodoru hladnog fronta.

U toku večeru se zbog prodora hladnog fronta očekuje priliv malo svežije vazdušne mase, ali se ne očekuje značajnije zahlađenje.

U toku večeri vetar će biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni.

foto: Nemanja Nikolić

Vazdušni pritisak koji će u utorak biti ispod normale, u toku večeri biće u porastu, što će biti uvod u stabilizaciju vremena u sredu.

Temperature ovih dana više su i za 10 stepeni od proseka za ovo doba godine, s obzirom na to da je prosek od 13 do 17°C.

Hladni front koji će u utorak uveče prodrati preko Srbije, doneće pad temperature za 5 do 7 stepeni. Ipak, to neće biti značajnije zahlađenje, s obzirom na to da se u sredu očekuje od 17 do 20°C, a prosek maksimalne temperature za početak novembra je od 11 do 15°C.

Novo pogoršanje vremena očekuje se u petak i u nedelju, a Srbija će krajem sedmice biti pod uticajem još snažnijeg ciklona.

Kurir.rs/Telegraf