"TO SU NEKI KRICI, URLICI I VRIŠTANJE!" Stanari zgrade u Novom Sadu na mukama: Budite ljubazni stišajte se tokom ODNOSA! (FOTO)

Stanari jedne zgrade u Novom Sadu na pravim su mukama i to zbog bračnog para koji ima glasne odnose!

Njima je očito prekipelo da slušaju to te su rešili da im se obrate porukom.

- Ako bi komšije iz stana 70 bile ljubazne da se stišaju tokom svojih odnosa u 12-1 h uveče bili bi vam zahvalni do neba jer nam je pun da vas slušamo i***** matori, čujete se i u hodniku - navodi se u obaveštenju koje su stanari postavili u svojoj zgradi.

Fotografija ovog obaveštenja objavljena je na Instagram stranici "192_rs", a objava je imala i veliki broj komentara.

- Imala sam komšije koje su bile jako glasne. Ljudi verujte, to nije pitanje ljubomore kao što pojedini komentarišu. To su neki urlici, krici, vrištanje do teme da vam bude neprijatno ako vam je neko dete ili roditelj npr. u gostima. Ja razumem ovakve poruke, zaista - navela je jedna korisnica u komentarima.

Pojedini su se pitali da li bi komšije isto tako reagovali na nasilje u porodici.

- Kad već znate ko je, ako imate problem odete lično i kažete šta imate. Lako je biti hrabar anonimno - navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su stali na stranu komšija iz stana 70.

- Ljubomorne duše - glasi jedan komentar.

