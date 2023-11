NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stižu obilne SNEŽNE padavine! Na udaru ovaj deo Srbije! PAŠĆE I DO 30 CM SNEGA! Na snazi meteo alarm

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Vojvodini tokom jutra slab mraz. Kiša će početi da pada prvo u centralnom delu Srbije. Najviše padavina biće u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje. Na krajnjem severu i severoistoku Srbije uglavnom suvo vreme.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren, na planinama i jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus jedan do pet, a najviša od sedam do 15.

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno vreme. Posle podne kiša. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, u toku noći u skretanju na severni. Najniža temperatura od nula do tri, a najviša oko 10.

Upozorenje na veliku količinu padavina

"Danas posle podne i uveče velika količina padavina očekuje se u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlјa do istoka zemlјe, a u toku noći ka suboti, kao i u subotu ujutro padavinska zona jačaće i širiće se dalјe ka jugu i jugoistoku Srbije uz prosečnu količinu padavina od 20 do 50 mm za 24 h, lokalno i više.

foto: Printscreen/RHMZ

Povećanje snežnog pokrivača

U toku noći ka suboti u planinskim predelima kiša će preći u vlažan sneg uz pojačanje inteziteta. U subotu na planinama sneg, a sa padom temperature kiša će preći u vlažan sneg i u nižim predelima. Snežne padavine biće najintenzivnije na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, gde se u nižim i brdskim predelima očekuje relativno brzo formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, na planinama lokalno i više od 30 cm", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Šumadiji, Pomoravlju i Istočnoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše, dok je u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji upaljeno žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

(Kurir.rs)