STIŽE NAM SNEŽNI OBLAK I POLARNI VRTLOG! Poznati meteorolog najavio vejavicu i mraz u ovim mestima: Ovaj hladni talas će potrajati

U Evropu sutra stiže polarni vrtlog direktno sa Grenlanda i donosi hladan arktički vazduh koji će i nama doneti osetno hladnije vreme i sneg, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- U Srbiji će večeras doći do prestanka padavina, a sutra nas čeka smena sunca i oblaka. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U ranim jutarnjim satima na severu naše zemlje se očekuje mraz sa temperaturama od -2 do četiri stepena, dok će ja jugu zemlje biti od pet do devet stepeni Celzijusovih - navodi Ristić i dodaje:

- U petak se u našoj zemlji očekuje povećanje oblačnosti tokom dana, a u popodnevnim satima biće i padavina. Vetar slab umeren jugozapadni sa jutarnjim temperaturama od -1 do 4 stepena, dok će dnevne biti od devet do 13 stepeni Celzijusovih.

Ristić ističe i da u četvrtak u Evropu dolazi polarni vrtlog.

- Stiže sa Grenlanda i donosi hladan arktički vazduh, a u petak uveče će on stići do Alpa i Bečkih vrata koji je jedini ulaz za hladan vazduh pa će se osetiti i kod nas. Doći če do zahlađenja, u južnom Jadranu se formira jak ciklon tako da se u subotu južnije od Beograda očekuje i sneg tako da će prvi dan vikenda biti oblačno sa povremenom kišom koja će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Na jugu i jugoistoku Srbije se očekuju obilnije snežne padavine sa severozapadnim vetrom pa se na planinama očekuju i vejavice - prognozira Ristić.

Prema njegovim rečima drugog dana vikenda biće osetno hladnije.

- U nedelju će biti osetno hladnije, na severu zemlje sa slabim mrazem, povremeno može provejavati sneg. Hladan period koji počinje u subotu potrajaće od 10 do 14 dana. Tempeature će biti od dva do šest stepeni, jutarnje od -5 do nule sa povremenim padavinama koje će donositi i sneg.

