NEVREME SAMO ŠTO NIJE POGODILO SRBIJU, RHMZ UPALIO ALARME! Stižu nam SNEG, smrzavanje, ali i OGROMNA KOLIČINA PADAVINA! Evo i gde

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na veliku količinu padavina u petak i subotu!

Sutra će pasti velika količina padavina

U petak posle podne i uveče očekuje se velika količina padavina u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlјa do istoka zemlјe. U toku noći ka suboti, kao i u subotu ujutro padavinska zona će jačati i širiće se dalјe ka jugu i jugoistoku Srbije uz prosečnu količinu padavina od 20 do 50 mm za 24 sata, lokalno i više, upzorava RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ upozorenje za Srbiju: Vlažan sneg i snežni pokrivač više od 30 cm

U toku noći petak na subotu u planinskim predelima kiša će preći u vlažan sneg uz pojačanje inteziteta, upozorio je takođe RHMZ.

U subotu se na planinama očekuje sneg, a sa padom temperature kiša će preći u vlažan sneg i u nižim predelima. Iz RHMZ-a su najavili da će snežne padavine biti najintenzivnije na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

U tim delovima se u nižim i brdskim predelima očekuje relativno brzo formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, na planinama lokalno i više od 30 cm!

RHMZ najava za Beograd: Sneg u nedelju, temperature padaju

Prvi sneg u Beogradu se očekuje za vikend, i to u nedelju, najavio je meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj. Biće u formi kratkotrajne susnežice i snega, a pašće u Beogradu i Vojvodini.

- Prva prilika za kratkotrajni sneg će biti u nedelju. 26. novembar, međutim to je mala količina padavina i tu neće doći do zadržavanja snega u Vojvodini i Beogradu. Biće uslova za provejavanje ili kratkotrajan sneg uz promenljivu oblačnost, ali uz minimalnu šansu da dođe do zadržavanja. Može po travnatim površinama ili u najvišim delovima grada u regionu, Avale i Kosmaja - rekao je on.

foto: Nenad Kostić

Danas hladno, sutra još hladnije, a za vikend smrzavanje!

RHMZ prognozira da će u petak temperatura pasti na 10 stepeni, a kako dolaze subota i nedelja, biće sve niže! Maksimalna dnevna temperatura u subotu će biti 4 stepena, dok će u nedelju biti 3.

U nedelju u Beogradu nula stepeni

Poslednji dan u nedelji se očekuje i minimalna temperatura od 0 stepeni, a u subotu svega 3.

RHMZ upalio meteoalarme za vikend

Žuti i narandžasti meteoalarmi koji se odnose na kišu i sneg upaljeni su za dane vikenda, što znači da bi trebalo da spremite toplije jakne, kape i šalove.

Zapadna, istočna i jugozapadna Srbija je upozorena u subotu na pojavu kiše i snega, dok su Šumadija, Pomoravlje upozoreni na pojavu kiše.

Stanovnici jugoistočne Srbije i Kosova i Metohije, prema prognozi RHMZ-a, u subotu bi trebalo da očekuju sneg.

Što se tiče nedelje, takođe su upaljeni meteoalarmi, ali većinom za pojavu snega.

Jugoistočna i jugozapadna Srbija i Kosovo i Metohija u nedelju očekuju i kišu i sneg. Zapadna Srbija i Šumadija su upozoreni na sneg, dok je za istočnu Srbiju upaljen žuti meteoalarm koji upozorava na pojavu vetra i snega!

